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Росія атакувала один із найбільших фармацевтичних складів України під Києвом

14:25 03.09.2026 Чт
2 хв
На місці удару виникла пожежа
aimg Олена Чупровська
Росія атакувала один із найбільших фармацевтичних складів України під Києвом Фото: Росія вдарила по складу фармацевтичної компанії "Біокон" (Getty Images)
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Через російський удар на Київщині загорівся один із найбільших фармацевтичних складів України - комплекс "Біокон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes Ukraine.

Що сталося

Унаслідок російської атаки 3 вересня загорівся логістичний комплекс товариства "ХФК "Біокон" у Бориспільському районі Київської області. Це один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів країни.

Спершу про удар по складських приміщеннях повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. У мережі почали ширитися фото пожежі.

Інформацію про пожежу підтвердила генеральна директорка компанії Віра Павлова.

Що відомо про комплекс "Біокон"

Товариство "ХФК "Біокон" входить до групи компаній "Біокон" і спеціалізується на фармацевтичній логістиці та складському господарстві. Компанія надає міжнародним фармвиробникам та їхнім українським представництвам.

Група "Біокон" працює на українському ринку з 1992 року. Спочатку компанія займалася дистрибуцією лікарських засобів, а з 1994-го почала надавати послуги митно-ліцензійного складу.

Комплекс розташований у Бориспільському районі поблизу міжнародного аеропорту "Бориспіль" та основних автошляхів. Його площа становить близько тридцяти тисяч квадратних метрів.

Нагадаємо, упродовж літа Росія системно била по складах українських видавництв. У ніч на 28 серпня згоріли книжкові склади одразу кількох видавництв, а до цього, у липні та серпні, вогонь знищив сотні тисяч примірників на складах BookChef.

За оцінками галузі, за два місяці атаки коштували ринку до п'ятнадцяти мільйонів книг.

Тим часом, як повідомляло РБК-Україна, масовані удари по розподільчих центрах влітку завдали українському бізнесу мільярдних збитків: пряма шкода окремих компаній перевищила двадцять чотири мільярди сімсот мільйонів гривень.

Експерти прогнозують, що перебудова логістики може підняти ціни на окремі товари на сім-дванадцять відсотків.

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