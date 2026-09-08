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Втрачено сотні тонн медикаментів: одна з найбільших аптечних мереж показала знищений склад

12:35 08.09.2026 Вт
2 хв
На місці складу залишилися обгорілі конструкції та руїни
aimg Анастасія Мацепа
Втрачено сотні тонн медикаментів: одна з найбільших аптечних мереж показала знищений склад Фото: російська атака знищила склад лікарських засобів ''Аптеки доброго дня'' (Сергій Горніцький)
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Російська атака 3 вересня знищила склад лікарських засобів компанії ''Аптека доброго дня''. Внаслідок удару було втрачено сотні тонн медикаментів, які мали надійти пацієнтам у різних регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook директора з питань стратегічного розвитку та інновацій компанії ''Аптека доброго дня'' Сергія Горніцького.

Після ворожої атаки на місці складу залишилися обгорілі конструкції та руїни. За словами Горніцького, лише після того, як минув перший шок, за кілька днів компанія змогла розповісти про наслідки удару.

''Дивитися на світлини нашого складу лікарських засобів до і після ворожої атаки 3 вересня – нестерпимо боляче. На перших фото – наша щоденна титанічна праця, заповнені під зав’язок стелажі, коробки з медикаментами. На наступних – обгоріле згарище, німі кістяки металевих конструкцій і тотальні руїни'', – зазначив він в дописі від 7 вересня.

Втрачено сотні тонн медикаментів: одна з найбільших аптечних мереж показала знищений склад

Фото: кадри знищеного складу "Аптеки доброго дня" (Сергій Горніцький)

За його словами, за одну мить було знищено сотні тонн медикаментів, на які чекали пацієнти по всій країні для лікування різних захворювань.

Попри масштаби втрат, у компанії заявили, що збирають сили, щоб рухатися далі та продовжувати свою роботу. Горніцький наголосив, що ведення бізнесу в Україні в умовах війни є щоденною боротьбою за робочі місця та можливість продовжувати діяльність.

''А коли в одну мить ворог перетворює на попіл результати величезної праці та рятівні ліки – здається, що земля йде з-під ніг'', – написав представник компанії.

Втрачено сотні тонн медикаментів: одна з найбільших аптечних мереж показала знищений склад

Фото: кадри знищеного складу "Аптеки доброго дня" (Сергій Горніцький)

"Аптека доброго дня" – одна з найбільших аптечних мереж України, що входить до топ-5 учасників національного ринку за виторгом та кількістю торгових точок. За даними самої компанії, мережа має понад 800 аптек по всій країні.

На початку вересня російські окупанти здійснили серію масштабних ударів по фармацевтичній інфраструктурі України, внаслідок чого постраждали великі логістичні комплекси та склади лікарських засобів. Зокрема, було пошкоджено склади фармгіганта Teva та компанії "Біокон".

Нагадаємо, вранці 3 вересня росіяни атакували Київську область, де було пошкоджено, зокрема, складські приміщення.

В ніч на 8 вересня Київ та область зазнали чергової масованої атаки. В столиці унаслідок обстрілу пошкодження є щонайменше на 16 локаціях. Загинуло двоє людей, ще 16 поранених, також знищено супермаркет Varus.

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