Утрачены сотни тонн медикаментов: одна из крупнейших аптечных сетей показала уничтоженный склад

Российская атака 3 сентября уничтожила состав лекарственных средств компании "Аптека доброго дня". В результате удара были потеряны сотни тонн медикаментов, которые должны поступить пациентам в разных регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook директора по вопросам стратегического развития и инноваций компании ''Аптека доброго дня'' Сергея Горницкого.

После вражеской атаки на месте состава остались обгоревшие конструкции и развалины. По словам Горницкого, только после того, как прошел первый шок, через несколько дней компания смогла рассказать о последствиях удара.

''Смотреть на фотографии нашего состава лекарственных средств до и после вражеской атаки 3 сентября – нестерпимо больно. На первых фото – наш ежедневный титанический труд, заполненные под завязку стеллажи, коробки с медикаментами. На следующих – обгоревшее пожарище, немые скелеты металлических конструкций и тотальные руины”, – отметил он в сообщении от 7 сентября.

Фото: кадры уничтоженного состава "Аптеки доброго дня" (Сергей Горницкий)

По его словам, за мгновение были уничтожены сотни тонн медикаментов, которых ждали пациенты по всей стране для лечения различных заболеваний.

Несмотря на масштабы потерь, компании заявили, что собирают силы, чтобы двигаться дальше и продолжать свою работу. Горницкий подчеркнул, что ведение бизнеса в Украине в условиях войны – ежедневная борьба за рабочие места и возможность продолжать деятельность.

''А когда в одно мгновение враг превращает в пепел результаты огромного труда и спасательные лекарства – кажется, что земля уходит из-под ног'', – написал представитель компании.

Фото: кадры уничтоженного состава "Аптеки доброго дня" (Сергей Горницкий)

"Аптека доброго дня" – одна из крупнейших аптечных сетей Украины, входящая в топ-5 участников национального рынка по выручке и количеству торговых точек. По данным самой компании, сеть насчитывает более 800 аптек по всей стране.

В начале сентября российские оккупанты осуществили серию масштабных ударов по фармацевтической инфраструктуре Украины, в результате чего пострадали крупные логистические комплексы и составы лекарственных средств. В частности, были повреждены склады фармгиганта Teva и компании "Биокон".