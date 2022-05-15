ru ua
Вс, 15 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вторжение России на территорию Украины теряет импульс, - заместитель генсека НАТО

Новина українською →
Воскресенье 15 мая 2022 14:39
Вторжение России на территорию Украины теряет импульс, - заместитель генсека НАТО Фото: Мирча Джоанэ, заместитель генерального секретаря НАТО (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Военное наступление России на территории Украины ослабевает. В НАТО верят в победу нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В Берлине состоялась встреча дипломатов НАТО, с целью обсуждения дальнейшей поддержки Украины в войне против России и решения Финляндии, а также Швеции касаемо вступления в состав Альянса.

"Жестокое вторжение (России, - ред.) теряет темп. Мы знаем, что благодаря храбрости украинского народа и армии, а также с нашей помощью Украина может выиграть эту войну",- заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили по телефону оказание помощи Украине.

Между тем Финляндия уже официально подает заявку на вступление в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Соединенные Штаты Америки НАТО
NEWS
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС