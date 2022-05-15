Вторжение России на территорию Украины теряет импульс, - заместитель генсека НАТО

Военное наступление России на территории Украины ослабевает. В НАТО верят в победу нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

В Берлине состоялась встреча дипломатов НАТО, с целью обсуждения дальнейшей поддержки Украины в войне против России и решения Финляндии, а также Швеции касаемо вступления в состав Альянса.

"Жестокое вторжение (России, - ред.) теряет темп. Мы знаем, что благодаря храбрости украинского народа и армии, а также с нашей помощью Украина может выиграть эту войну",- заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.