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Помощь Украине и оборонный потенциал НАТО: Блинкен и Столтенберг провели разговор

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Вашингтон, Воскресенье 15 мая 2022 01:26
Помощь Украине и оборонный потенциал НАТО: Блинкен и Столтенберг провели разговор Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг в субботу обсудили по телефону оказание помощи Украине и поддержание оборонного потенциала Североатлантического альянса, а также его стратегическую концепцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Госдепа Неда Прайса.

Как следует из документа, Блинкен и Столтенберг говорили о "встрече глав внешнеполитический ведомств стран НАТО в Берлине 14-15 мая".

Они подвергли критике войну РФ против Украины и "подтвердили поддержку украинского народа и территориальной целостности" страны.

Кроме того, Блинкен и Столтенберг отметили "важность поддержания мощных средств сдерживания и обороны НАТО".

"Они обсудили подготовку к предстоящему 28-30 июня саммиту НАТО в Мадриде, включая новую стратегическую концепцию НАТО, согласно которой будет действовать альянс в следующие десять лет", - добавил Прайс.

Ранее мы сообщали, что, по словам Йенса Столтенберга, НАТО оказывает массовую поддержку Украине в войне с Россией. Однако Альянс не будет становиться стороной конфликта.

Также мы писали, что вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина не отказывается от вступления в НАТО. При этом украинские власти не будут откладывать вступление в Североатлантический альянс.

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Йенс Столтенберг
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