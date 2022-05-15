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Финляндия подает заявку на вступление в НАТО, - официальное решение

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Хельсинки, Воскресенье 15 мая 2022 13:13
Финляндия подает заявку на вступление в НАТО, - официальное решение Фото: президент Финляндии Саули Ниинисте (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Финляндия официально подает заявку на вступление в НАТО. Руководство страны приняло соответствующее решение на фоне российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Как заявил финский президент Саули Ниинисте, Финляндия готова открыть новую эру в отношениях с НАТО. По его словам, с момента российского вторжения в Украину "многое произошло".

"Это исторический день. Открывается новая эра… Безопасность - это не игра с нулевой суммой. Когда безопасность Финляндии максимальна, она ни от кого не зависит, повышается общая безопасность", - отметил он.

В то же время премьер Санна Марин назвала решение подать заявку о вступлении в НАТО историческим.

"Наше решение историческое. Надеюсь, когда парламент согласится с позицией, решение будет иметь максимально сильную основу. Для нас важнее всего безопасность Финляндии, но как член НАТО Финляндия также возьмет на себя ответственность за безопасность всего альянса. Решение также укрепит ЕС, чей голос в НАТО может стать сильнее", - добавила она.

Напомним, на сегодня из членов НАТО только Турция выступает против вступления Финляндии и Швеции, но ожидается, что стороны в ближайшее время уладят все разногласия.

В частности, в самом альянсе уверены, что найдут консенсус с Турцией.

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