Вторгнення Росії на територію України втрачає імпульс, - заступник генсека НАТО
Військовий наступ Росії на території України слабшає. У НАТО вірять в перемогу нашої країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.
У Берліні відбулась зустріч дипломатів НАТО, з метою обговорення подальшої підтримки України у війні проти Росії та рішення Фінляндії й Швеції щодо вступу до складу Альянсу.
"Жорстоке вторгнення (Росії, - ред.) втрачає темп. Ми знаємо, що завдяки хоробрості українського народу та армії, а також з нашою допомогою Україна може виграти цю війну", - заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що держсекретар США Ентоні Блінкен і генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорили телефоном надання допомоги Україні.
Тим часом Фінляндія вже офіційно подає заявку на вступ до НАТО.
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