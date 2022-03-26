Вторжение оккупантов, протесты и похищение мэра: что происходит в Славутиче

Сегодня, 26 марта, российские войска вошли в Славутич (Киевская область). Местные жители вышли на протесты с требованием отпустить мэра, оккупанты пытались разогнать митинг, но были вынуждены пойти на уступки.

РБК-Украина собрало все, что известно о событиях в городе атомщиков.

Оккупанты зашли в город утром

Накануне стало известно об обострении ситуации возле Славутича. В частности, российские войска пытались атаковать блокпосты на въездах в заблокированный город, но территориальная оборона отбивалась. Сегодня утром оккупанты все-таки вошли в Славутич. В частности, они захватили местную больницу и похитили мэра Юрия Фомичева, который вчера опроверг слухи о своем побеге.

В связи с этим местные власти объявили продление комендантского часа до 10:00, но уже ближе к 08:30 было принято решение отменить его.

Митинг и попытка его разгона

В ответ на действия жители города вышли на митинг с большим украинским флагом под администрацию, скандировали "Славутич - это Украина", "Слава Украине". Российские военные пытались разогнать его, стреляя в воздух и бросая светошумовые гранаты.

Фото: митинг в Славутиче (t.me/kyivoda)

Мэра Фомичева отпустили

Позже на митинге выступил мэр Юрий Фомичев, которого россияне отпустили. Он заявил, что гордится людьми, которые не сдались перед лицом оккупации.

По его словам, российские военные пообещали разблокировать Славутич, чтобы люди могли выехать, а также привезти гуманитарную помощь. Отметим, украинские власти уже несколько недель не имеют доступа к городу.

Фомичев отдельно отметил, что Славутич остается под украинским флагом и под украинским законодательством. Город будет продолжать переговоры о ротации персонала Чернобыльской атомной станции.

Местный городской совет пишет, что из-за этой ситуации сегодня не будет регистрации на гуманитарную помощь. Сегодня с 13:00 в школе №1 выдают гуманитарку за 24 марта (тем, кто регистрировались 23 марта) и оставшуюся часть с 23 марта (тем, кто регистрировались 21 марта).

Что с эвакуацией?

Вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук пообещала, что гуманитарный коридор из Славутича откроют. Украинская сторона уже работает над этим вопросом.

Российские военные вышли из Славутича, но не совсем

Как заявила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк во второй половине дня оккупанты вышли за пределы Славутича. Однако местный городской совет отмечает, что российская техника все-таки передвигается по городу в поисках оружия на руках у населения.

Городская власть просит людей не провоцировать противника и не подвергать себя опасности.

На митинге ранены несколько человек

Как заявила омбудсмен Людмила Денисова, оккупанты пытались разогнать митинг стрельбой в воздух и светошумовыми гранатами, в результате чего есть раненые.

"Ранения получили мирный житель и представители территориальной обороны", - отметила она.

Оккупанты требуют вывести полицию

Российские оккупанты требуют вывести из Славутича. По словам советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, после этого могут последовать и другие требования.

"Какие планы россиян нам полностью непонятно... Это обезьяна с гранатой, здесь очень трудно что-то прогнозировать", - сказал он и добавил, что от ситуации в городе зависит деятельность Чернобыльской АЭС.