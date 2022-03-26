Вторгнення окупантів, протести та викрадення мера: що відбувається у Славутичі

Сьогодні, 26 березня, російські війська увійшли до Славутича (Київська область). Місцеві жителі вийшли на протести з вимогою відпустити мера, окупанти намагалися розігнати мітинг, але були змушені піти на поступки.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про події в місті атомників.

Окупанти зайшли в місто вранці

Напередодні стало відомо про загострення ситуації біля Славутича. Зокрема, російські війська намагалися атакувати блокпости на в'їздах в заблоковане місто, але територіальна оборона відбивалася. Сьогодні вранці окупанти все-таки увійшли до Славутича. Зокрема, вони захопили місцеву лікарню і викрали мера Юрія Фомічова, який вчора спростував чутки про свою втечу.

У зв'язку з цим місцева влада оголосила продовження комендантської години до 10:00, але вже ближче до 08:30 було прийнято рішення скасувати її.

Мітинг і спроба його розгону

У відповідь на дії жителі міста вийшли на мітинг з великим українським прапором під адміністрацію, скандували "Славутич - це Україна", "Слава Україні". Російські військові намагалися розігнати його, стріляючи в повітря і кидаючи світлошумові гранати.

Фото: мітинг у Славутичі (t.me/kyivoda)

Мера Фомічова відпустили

Пізніше на мітингу виступив мер Юрій Фомічов, якого росіяни відпустили. Він заявив, що пишається людьми, які не здалися перед обличчям окупації.

За його словами, російські військові пообіцяли розблокувати Славутич, щоб люди могли виїхати, а також привезти гуманітарну допомогу. Зазначимо, українська влада вже кілька тижнів не має доступу до міста.

Фомічов окремо зазначив, що Славутич залишається під українським прапором і під українським законодавством. Місто продовжуватиме переговори про ротацію персоналу Чорнобильської атомної станції.

Місцева міська рада пише, що через цю ситуацію сьогодні не буде реєстрації на гуманітарну допомогу. Сьогодні з 13:00 в школі №1 видають гуманітарку за 24 березня (тим, хто реєструвалися 23 березня) і залишки з 23 березня (тим, хто реєструвалися 21 березня).

Що з евакуацією?

Віце-прем'єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук пообіцяла, що гуманітарний коридор зі Славутича відкриють. Українська сторона вже працює над цим питанням.

Російські військові вийшли зі Славутича, але не зовсім

Як заявила народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк у другій половині дня окупанти вийшли за межі Славутича. Однак місцева міська рада зазначає, що російська техніка все-таки пересувається по місту в пошуках зброї на руках у населення.

Міська влада просить людей не провокувати противника і не наражати себе на небезпеку.