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В Славутиче запретили передвигаться по городу из-за снайперов

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Славутич, Пятница 25 марта 2022 13:06
В Славутиче запретили передвигаться по городу из-за снайперов Фото: в Славутиче запретили передвижение из-за снайперов (фото facebook.com/mod_mil_rus)
Автор: Наталья Юрченко

Городские власти Славутича (Киевская область) в пятницу, 25 марта, запретили жителям передвигаться по городу. Причиной этого стало присутствие снайперов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Славутичского городского совета.

"Срочно, всем запрещается передвигаться по городу, в том числе ездить на автомобилях. Работают снайперы", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 марта российские оккупанты обстреляли блокпост в Славутиче. Кроме того, армия РФ пыталась штурмовать город.

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