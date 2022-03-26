Верещук обещает гуманитарные коридоры из Славутича, Дымера и Иванкова

Из захваченных российскими войсками Славутича, Дымера и Иванкова Киевской области откроют гуманитарные коридоры. Украинская сторона уже работает над этим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг вице-премьера, министра реинтеграции Ирины Верещук.

"Славутич, Дымер, Иванков. Мы слышим вас, мы знаем, что вы нуждаетесь в маршрутах. Мы над этим работаем", - заявила она.

Напомним, сегодня стало известно, что российские войска вошли в Славутич, захватили больницу и похитили мэра.

Как заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк, местные жители вышли на мирный протест против захвата города, а оккупанты пытаются разогнать их выстрелами в воздух.

Позже стало известно, что городского голову отпустили, а военные вышли за периметр Славутича.

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