Техника оккупантов передвигается по Славутичу, - горсовет

В Славутиче техника оккупантов передвигается по городу с целью проверки отсутствия оружия. Граждан призывают сохранять спокойствие и не провоцировать военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Славутичский городской совет .

В своем канале в Telegram Славутичский горсовет сообщил о передвижении техники оккупантов по городу. Жителей призывают сохранять спокойствие, не провоцировать и не подвергать себя опасности.

"Уважаемые жители Славутича, сохраняйте спокойствие, по городу передвигается техника оккупантов с целью проверки отсутствия оружия. Просьба не провоцировать и не подвергать себя опасности" - говорится в заявлении.