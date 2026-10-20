Росіяни за ніч атакували три енергооб'єкти Тернопільщини

У ніч проти 20 жовтня російські безпілотники атакували Тернопільську область. Унаслідок ударів пошкоджено три об'єкти енергетичної інфраструктури, а також приватні домогосподарства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram очільника Тернопільської ОВА Тараса Пастуха.

За словами глави ОВА, протягом ночі російські БПЛА кілька разів заходили в повітряний простір області. Російські війська намагалися вивести з ладу енергетичну інфраструктуру, щоб залишити людей без електроенергії та тепла.

Які наслідки атаки на Тернопільщині

Пошкодження енергетичних об'єктів зафіксували у Кременецькому районі. У Чортківському районі постраждали приватні домогосподарства.

Наразі на місцях працюють відповідні служби. Фахівці ліквідовують наслідки російської атаки.

Станом на 08:00 20 жовтня інформації про потерпілих не надходило.