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Российские войска вошли в Славутич, захватили больницу и похитили мэра

Новина українською →
Славутич, Суббота 26 марта 2022 11:05
Российские войска вошли в Славутич, захватили больницу и похитили мэра Фото: Российские войска вошли в Славутич (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

Российские войска вошли в город Славутич Киевской области. Оккупанты также похитили мэра города Юрия Фомичева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Александра Павлюка в Telegram.

В то же время оккупационные войска захватили городскую больницу.

Жители Славутича вышли на митинг с национальной символикой. Они собираются на главной площади и сканируют – "Славутич - это Украина", "Слава Украине". Также митингующие развернули большой государственный флаг.

В свою очередь оккупанты открыли огонь в воздух и бросают свитошумовые гранаты в толпу.

"Но жители не расходятся, наоборот, их становится больше. Люди начали движение в больницу, которую захватили орки. По последней информации мэр города Юрий Фомичев похищен захватчиками. Городской совет в полном составе продолжает свою работу", - написал Павлюк.

Фото: Российские войска вошли в Славутич (t.me/kyivoda)

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