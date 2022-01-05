Вторжение в Украину и химоружие. В Белом доме назвали темы, которые США обсудят с РФ

Соединенные Штаты Америки планируют во время предстоящей серии переговоров с РФ поднять вопрос вторжения в соседние страны. А также обсудить применение химического оружия на иностранной территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки во время брифинга.
"Мы и наши союзники будем поднимать эти и другие вопросы с Россией в ближайшие дни и недели", - заявила она.
Отметим, Псаки во время брифинга также подчеркнула, что США не собираются пункт за пунктом отвечать на предложения российской стороны.
Напомним, США продолжают работу по подготовке переговоров с Россией относительно "гарантий безопасности". Однако не все требования Москвы могут быть приняты, в том числе по НАТО.
Ранее стало известно, что переговоры США с Россией по так называемым "гарантиям безопасности" состоятся 10 января.
Также "гарантии безопасности" обсудят во время заседания Совета НАТО - Россия, которое запланировано на 12 января.