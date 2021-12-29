Фото: США назвали три канала переговоров с Россией по "гарантиям безопасности" (flickr.com/stillwellmike)

Администрация президента Соединенных Штатов ведет переговоры по сдерживанию наращивания Россией военного присутствия на границе Украины по трем каналам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Джека Детч в Twitter.

В частности, США проведут прямые переговоры Россией в рамках Диалога по стратегической стабильности под руководством Госдепартамента. Они состоятся 10 января. Также "гарантии безопасности" обсудят во время заседания Совета НАТО - Россия, которое запланировано на 12 января. При этом третий канал переговоров состоится ближе к концу января во время встречи России с ОБСЕ.