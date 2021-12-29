ru ua
Ср, 29 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США назвали три канала переговоров с Россией по "гарантиям безопасности"

Новина українською →
Среда 29 декабря 2021 20:46
США назвали три канала переговоров с Россией по "гарантиям безопасности" Фото: США назвали три канала переговоров с Россией по "гарантиям безопасности" (flickr.com/stillwellmike)
Автор: Валерия Полищук

Администрация президента Соединенных Штатов ведет переговоры по сдерживанию наращивания Россией военного присутствия на границе Украины по трем каналам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Джека Детч в Twitter.

В частности, США проведут прямые переговоры Россией в рамках Диалога по стратегической стабильности под руководством Госдепартамента. Они состоятся 10 января.

Также "гарантии безопасности" обсудят во время заседания Совета НАТО - Россия, которое запланировано на 12 января.

При этом третий канал переговоров состоится ближе к концу января во время встречи России с ОБСЕ.

Напомним, ранее Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявлял, что решения о безопасности в Европе не могут приниматься двумя сторонами. Он считает, что Евросоюз должен присутствовать на переговорах РФ и США по "гарантиям безопасности".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
NEWS
Байден потребует от Путина отвода всех войск от Украины, - Белый дом
Байден потребует от Путина отвода всех войск от Украины, - Белый дом
DAILY
Забег на второй круг. Как Зеленский хочет удержать контроль над Радой
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Забег на второй круг. Как Зеленский хочет удержать контроль над Радой