США назвали три канала переговоров с Россией по "гарантиям безопасности"
Администрация президента Соединенных Штатов ведет переговоры по сдерживанию наращивания Россией военного присутствия на границе Украины по трем каналам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Джека Детч в Twitter.
В частности, США проведут прямые переговоры Россией в рамках Диалога по стратегической стабильности под руководством Госдепартамента. Они состоятся 10 января.
Также "гарантии безопасности" обсудят во время заседания Совета НАТО - Россия, которое запланировано на 12 января.
При этом третий канал переговоров состоится ближе к концу января во время встречи России с ОБСЕ.
Напомним, ранее Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявлял, что решения о безопасности в Европе не могут приниматься двумя сторонами. Он считает, что Евросоюз должен присутствовать на переговорах РФ и США по "гарантиям безопасности".