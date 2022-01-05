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США о "гарантиях безопасности" России: не будем отвечать пункт за пунктом

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Вашингтон, Среда 05 января 2022 19:58
США о "гарантиях безопасности" России: не будем отвечать пункт за пунктом Фото: Джен Псаки, представитель Белого дома (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В администрации президента США Джо Байдена сделали заявление касательно предложенных Россией так называемых "гарантий безопасности" в Европе. На следующей неделе должны состояться переговоры между США и Россией по этим предложениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Белого дома Джен Псаки.

Как заявила журналистам Псаки, Соединенные Штаты не собираются пункт за пунктом отвечать на предложения российской стороны.

"Многие из них этого не заслуживают", - подчеркнула спикер Белого дома.

В то же время в администрации Байдена считают, что на переговорах с Россией возможно достичь прогресса.

Напомним, 10 января США проведут переговоры с РФ по поводу "гарантий безопасности".

После этого состоится заседание Совета Россия-НАТО.

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