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В Брюсселе подтвердили дату заседания совета НАТО-Россия

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Украина, Вторник 04 января 2022 11:52
В Брюсселе подтвердили дату заседания совета НАТО-Россия Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (www.nato.int)
Автор: Александр Белоус

В Североатлантическом альянсе подтвердили проведение заседания Совета Россия - НАТО 12 января 2022 года. В НАТО призвали Москву "принимать во внимание озабоченности альянса по поводу российских действий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ представителя пресс-службы НАТО российскому госагентству ТАСС.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия - НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем подчеркивается, что "диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий".

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение созвать заседание Совета Россия - НАТО 12 января 2022 года.

До этого пресс-служба НАТО сообщила, что 12-13 января в Брюсселе пройдет заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов государств - членов альянса.

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