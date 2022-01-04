В Брюсселе подтвердили дату заседания совета НАТО-Россия
В Североатлантическом альянсе подтвердили проведение заседания Совета Россия - НАТО 12 января 2022 года. В НАТО призвали Москву "принимать во внимание озабоченности альянса по поводу российских действий".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ представителя пресс-службы НАТО российскому госагентству ТАСС.
"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия - НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
В нем подчеркивается, что "диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий".
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение созвать заседание Совета Россия - НАТО 12 января 2022 года.
До этого пресс-служба НАТО сообщила, что 12-13 января в Брюсселе пройдет заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов государств - членов альянса.