Вторгнення в Україну та хімзброя. У Білому домі назвали теми, які США обговорять з РФ

Сполучені Штати Америки планують під час майбутньої серії переговорів з РФ порушити питання вторгнення до сусідніх країн. А також обговорити застосування хімічної зброї на іноземній території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.
"Ми і наші союзники порушуватимемо ці та інші питання з Росією найближчими днями і тижнями", - заявила вона.
Зазначимо, Псакі під час брифінгу також наголосила, що США не збираються пункт за пунктом відповідати на пропозиції російської сторони.
Нагадаємо, США продовжують роботу з підготовки переговорів з Росією щодо "гарантій безпеки". Однак не всі вимоги Москви можуть бути прийняті, в тому числі по НАТО.
Раніше стало відомо, що переговори США з Росією щодо так званих "гарантій безпеки" відбудуться 10 січня.
Також "гарантії безпеки" обговорять під час засідання Ради НАТО - Росія, яке заплановане на 12 січня.