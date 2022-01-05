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Вторгнення в Україну та хімзброя. У Білому домі назвали теми, які США обговорять з РФ

Автор: Марія Кучерявець

Сполучені Штати Америки планують під час майбутньої серії переговорів з РФ порушити питання вторгнення до сусідніх країн. А також обговорити застосування хімічної зброї на іноземній території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.​​​​

"Ми і наші союзники порушуватимемо ці та інші питання з Росією найближчими днями і тижнями", - заявила вона.

Зазначимо, Псакі під час брифінгу також наголосила, що США не збираються пункт за пунктом відповідати на пропозиції російської сторони.

Нагадаємо, США продовжують роботу з підготовки переговорів з Росією щодо "гарантій безпеки". Однак не всі вимоги Москви можуть бути прийняті, в тому числі по НАТО.

Раніше стало відомо, що переговори США з Росією щодо так званих "гарантій безпеки" відбудуться 10 січня.

Також "гарантії безпеки" обговорять під час засідання Ради НАТО - Росія, яке заплановане на 12 січня.

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