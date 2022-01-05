Вторгнення в Україну та хімзброя. У Білому домі назвали теми, які США обговорять з РФ

"Ми і наші союзники порушуватимемо ці та інші питання з Росією найближчими днями і тижнями", - заявила вона.

Зазначимо, Псакі під час брифінгу також наголосила, що США не збираються пункт за пунктом відповідати на пропозиції російської сторони.