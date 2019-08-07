Второй турецкий корабль начал буровые работы возле Кипра

Второй корабль Турции начал бурение вблизи Кипра, в районе, на которое кипрское правительство заявляет исключительные экономические права. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что судно "Явуз" начало работы в районе полуострова Карпас на восточном побережье Кипра, достигнув глубины 1710 метров. По его словам, операции будут продолжаться до трех месяцев.

Другое турецкое судно "Фатих" начало бурение в июне на расстоянии 67 км от западного побережья Кипра.

Правительство Кипр заявляет, что бурение Турции является незаконным, а Евросоюз объявил о санкциях против Турции. Анкара настаивает на том, что она защищает свои права и права турок-киприотов на месторождения углеводородов в этом районе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 15 июля в Европейском союзе одобрили пакет санкций против Турции за незаконную газодобычу вблизи побережья Кипра. ЕС ограничит финансовую помощь Анкаре, а также приостановит переговоры относительно нового соглашения о воздушных перевозках.

Кроме того, в Кипре обвинили Турцию в нарушении суверенитета из-за того, что Анкара направила к кипрскому побережью третье судно для буровых работ. Никосия заявила, что добыча нефти и газа является эскалацией Турции неоднократных нарушений суверенных прав Кипра.

Позже министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае усиления давления со стороны Евросоюза Анкара отправит к побережью Кипра четвертое буровое судно.