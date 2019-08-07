Другий турецький корабель почав бурові роботи біля Кіпру

Другий корабель Туреччини почав буріння поблизу Кіпру, в районі, на яке кіпрське уряд заявляє виключні економічні права. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Міністр енергетики Туреччини Фатіх Донмез заявив, що судно "Явуз" початок роботи в районі півострова Карпас на східному узбережжі Кіпру, досягнувши глибини 1710 метрів. За його словами, операції будуть тривати до трьох місяців.

Інше турецьке судно "Фатіх" початок буріння в червні на відстані 67 км від західного узбережжя Кіпру.

Уряд Кіпр заявляє, що буріння Туреччини є незаконним, а Євросоюз оголосив санкції проти Туреччини. Анкара наполягає на тому, що вона захищає свої права і права турків-кіпріотів на родовища вуглеводнів в цьому районі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 15 липня в Європейському союзі схвалили пакет санкцій проти Туреччини за незаконну газовидобуток поблизу узбережжя Кіпру. ЄС обмежить фінансову допомогу Анкарі, а також призупинить переговори щодо нової угоди про повітряні перевезення.

Крім того, у Кіпрі Туреччину звинуватили у порушенні суверенітету з-за того, що Анкара направила до кіпрського узбережжю третє судно для бурових робіт. Нікосія заявила, що видобуток нафти і газу є ескалацією Туреччини неодноразових порушень суверенних прав Кіпру.

Пізніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що в разі посилення тиску з боку Євросоюзу Анкара відправить до узбережжя Кіпру четверте бурове судно.