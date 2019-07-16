Место голосования перед выборами изменили более 230 тыс. избирателей

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вчера был последний день для изменения места голосования

Более 230 тысяч украинских граждан сменили место голосования перед внеочередными выборами в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственного реестра избирателей.

Так, по состоянию на вторник, 16 июля 2019, правом временного изменения места голосования на внеочередных парламентских выборах воспользовались 233 347 человек.

Наибольшее количество граждан сменили место голосования в Донецкой области (29 774 человек) и в Киеве (26 854 человека). Меньше всего - в Черновицкой области (1 819 человек).

Отметим, в штабе операции Объединенных сил рассказали как военные будут голосовать на выборах в Раду. Голосование состоится на обычный избирательних участках, а соответствующие заявления по поводу изменения места голосования военнослужащих уже направлены в реестр избирателей.

Напомним, ранее пресс-служба Центризбиркома сообщила, что 15 июля был последний день для смены места голосования на внеочередных выборах в Верховную раду.

Кроме того, более тысячи жителей оккупированного Крыма сменили место голосования на внеочередных парламентских выборах. По данным Государственного реестра избирателей, по состоянию на 7 июля место голосования изменили 907 жителей Крыма и 256 жителей Севастополя.