ЕС одобрил санкции против Турции

Иллюстративное фото (turkishnews.com)

Страны Евросоюза решили поддержать Кипр

Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили пакет санкций против Турции за незаконное бурение шельфа у побережья Кипра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine.

Как сообщается, министр по европейским делам Германии Михаэль Рот назвал действия Турции неприемлемыми и провокационными. По его словам, страны Евросоюза решили поддержать Кипр.

В соответствии с достигнутыми договоренностями страны ЕС ограничат финансовую помощь Турции, а также приостановят переговоры с Анкарой относительно нового соглашения о воздушных перевозках. Также главы внешнеполитических ведомств стран Европейского союза заявили, что Турцию ждут новые санкции в том случае, если она продолжит незаконные работы на кипрском шельфе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Кипр обвинил Турцию в нарушении суверенитета из-за того, что Анкара направила к его берегам еще одно судно для буровых работ. Кипр заявил о том, что отправление второго турецкого судна для разведки и бурения нефти и газа к северо-восточному побережью является нарушением суверенных прав страны.

Кроме того, Кипр выступил против проекта санкций Евросоюза в отношении Турции в связи с подготовкой к буровым работам по добыче нефти и газа в его водах, заявив, что они не являются достаточными.