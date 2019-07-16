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Турция может отправить к берегам Кипра еще одно буровое судно

Новости » Политика    16.07.2019 - 13:07
Турция может отправить к берегам Кипра еще одно буровое судно
Фото: Мевлют Чавушоглу (mfa.gov.tr)

Такое решение в Анкаре могут принять из-за давления ЕС

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае усиления давления со стороны Европейского союза Анкара отправит к побережью Кипра четвертое буровое судно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

По словам Чавушоглу, если Евросоюз продолжит вводить санкции против Турции, то страна активизирует буровые работы на востоке Средиземного моря.

"В настоящее время в Восточном Средиземноморье находятся три наших судна, но мы отправим туда и четвертое", - заявил глава МИД Турции.

Напомним, в понедельник, 15 июля, в Европейском союзе одобрили пакет санкций против Турции за незаконную газодобычу вблизи побережья Кипра. ЕС ограничит финансовую помощь Анкаре, а также приостановит переговоры относительно нового соглашения о воздушных перевозках.

РБК-Украина писало, что в Турции отреагировали на санкции Евросоюза за бурение шельфа на востоке Средиземного моря. В турецком МИД заявили, что санкции не повлияют на добычу газа вблизи побережья Кипра. Кроме того, в Анкаре пригрозили усилить свою газодобывающую деятельность.

Ранее, в Кипре обвинили Турцию в нарушении суверенитета из-за того, что Анкара направила к кипрскому побережью третье судно для буровых работ. Никосия заявила, что добыча нефти и газа является эскалацией Турции неоднократных нарушений суверенных прав Кипра.

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