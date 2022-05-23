Зеленский призывает добиваться от РФ коридора для вывоза зерна

Мир должен добиться от России разблокировки черноморских портов Украины для дальнейшего экспорта зерна. Президент Украины Владимир Зеленский назвал стратегические действия, которые могут ослабить продовольственный кризис.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Решая стратегический вопрос по разблокированию наших портов, они все заблокированы, заблокировано Черное море и Азовское побережье полностью РФ, вы должны знать, что зерно частично ежедневно разворовывается российскими военными и привозится кораблями в те или иные страны", - заявил президент.
По словам Зеленского, МИД Украины ежедневно работает с посольствами стран, которые продолжают покупать украинское зерно, что было похищено Россией. Другие же страны должны помогать нам в решении этого вопроса.
"Потому что я считаю так, если ты понимаешь, откуда это зерно, как ты можешь его покупать только из-за того, что продается оно тебе даром. Надо, чтобы на уровне дипломатов другие страны нам помогали", - добавил президент.
В то же время мир должен поспособствовать тому, чтобы Россия прекратила блокирование портов.
"Очень важно, чтобы все пришли к предметным шагам и сделали конкретный коридор по экспорту нашего зерна. 22 млн тонн мы должны экспортировать, потому что будет дефицит, везде, в Африке, в Азии, в странах Европы. Все это делает Россия. Это вторая серия после энергетического кризиса, который они в прошлом году создали в мире. Они сейчас это делают. Надо договариваться и делать такой коридор, против таких достойных стран мира (Британия, Польша, Турция, а также ООН, - ред.) Россия не будет выступать, я в этом уверен. Кроме этого есть железная дорога", - отметил Зеленский.
Президент добавил, что простое решение трудно найти, когда вы являетесь соседом России. Тем временем Украина продолжает отвоевывать свои земли и нуждается в поддержке мира в военной сфере.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Британии обеспокоены ростом цен на продовольствие. Считают, что последствия мирового продовольственного кризиса могут оказаться гораздо серьезнее, чем рост цен на энергоресурсы.
Канцлер Германии Олаф Шольц, со своей стороны, обещает принять необходимые меры, чтобы помочь Украине с экспортом зерна.
Заметим, что из-за блокирования черноморских портов Россией и проблемы с инфраструктурой, в Украине застряли почти 25 млн тонн зерна.
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