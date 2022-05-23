Зеленский призывает добиваться от РФ коридора для вывоза зерна

"Решая стратегический вопрос по разблокированию наших портов, они все заблокированы, заблокировано Черное море и Азовское побережье полностью РФ, вы должны знать, что зерно частично ежедневно разворовывается российскими военными и привозится кораблями в те или иные страны", - заявил президент.

По словам Зеленского, МИД Украины ежедневно работает с посольствами стран, которые продолжают покупать украинское зерно, что было похищено Россией. Другие же страны должны помогать нам в решении этого вопроса.

"Потому что я считаю так, если ты понимаешь, откуда это зерно, как ты можешь его покупать только из-за того, что продается оно тебе даром. Надо, чтобы на уровне дипломатов другие страны нам помогали", - добавил президент.

В то же время мир должен поспособствовать тому, чтобы Россия прекратила блокирование портов.

"Очень важно, чтобы все пришли к предметным шагам и сделали конкретный коридор по экспорту нашего зерна. 22 млн тонн мы должны экспортировать, потому что будет дефицит, везде, в Африке, в Азии, в странах Европы. Все это делает Россия. Это вторая серия после энергетического кризиса, который они в прошлом году создали в мире. Они сейчас это делают. Надо договариваться и делать такой коридор, против таких достойных стран мира (Британия, Польша, Турция, а также ООН, - ред.) Россия не будет выступать, я в этом уверен. Кроме этого есть железная дорога", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что простое решение трудно найти, когда вы являетесь соседом России. Тем временем Украина продолжает отвоевывать свои земли и нуждается в поддержке мира в военной сфере.