Шольц пообещал помочь Украине в возобновлении экспорта зерна

Канцлер Германии Олаф Шольц примет меры для того, чтобы помочь Украине в экспорте зерновых.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Шольц пообещал, что будет "активно работать" над тем, чтобы обеспечить экспорт украинского зерна и поставлять в Украину удобрения.

Стоит заметить, что блокировка украинских морских портов очень сильно затруднила экспорт зерна. По этой причине в мире прогнозируют глобальный продовольственный кризис.