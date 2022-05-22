Шольц пообещал помочь Украине в возобновлении экспорта зерна
Канцлер Германии Олаф Шольц примет меры для того, чтобы помочь Украине в экспорте зерновых.
Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Шольц пообещал, что будет "активно работать" над тем, чтобы обеспечить экспорт украинского зерна и поставлять в Украину удобрения.
Стоит заметить, что блокировка украинских морских портов очень сильно затруднила экспорт зерна. По этой причине в мире прогнозируют глобальный продовольственный кризис.
Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия в ходе войны против Украины использует блокаду продовольственного экспорта как оружие.
Также мы писали, что министры развития стран G7 договорились о создании альянса. Он должен обеспечить глобальную продовольственную безопасность.
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