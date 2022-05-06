В Украине застряли 25 млн тонн зерна. Это влияет на продовольственные цены в мире, - ООН

Почти 25 млн тонн зерна застряли в Украине. Их не могут вывезти из-за проблем с инфраструктурой и блокирования черноморских портов, в том же числе и Мариуполя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Эти блокировки являются одними из факторов рекордно высоких цен на продовольствие в марте.

Как отмечает Международный совет по зерну, Украина была четвертым по величине экспортером кукурузы и шестым по величине экспортером пшеницы в мире.

По словам заместителя директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Йозефа Шмидхубера, полные зерновые элеваторы в Украине также могут привести к недостатку запасов во время следующего урожая в июле и августе.

В том же числе, поводом к беспокойству являются обстрелы оккупантами зернохранилищ в ходе войны на территории нашей страны.