В Украине застряли 25 млн тонн зерна. Это влияет на продовольственные цены в мире, - ООН
Почти 25 млн тонн зерна застряли в Украине. Их не могут вывезти из-за проблем с инфраструктурой и блокирования черноморских портов, в том же числе и Мариуполя.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Эти блокировки являются одними из факторов рекордно высоких цен на продовольствие в марте.
Как отмечает Международный совет по зерну, Украина была четвертым по величине экспортером кукурузы и шестым по величине экспортером пшеницы в мире.
По словам заместителя директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Йозефа Шмидхубера, полные зерновые элеваторы в Украине также могут привести к недостатку запасов во время следующего урожая в июле и августе.
В том же числе, поводом к беспокойству являются обстрелы оккупантами зернохранилищ в ходе войны на территории нашей страны.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты заставляют фермеров Запорожской области отдавать им зерно. Между тем пропагандистские СМИ России рассказывают о том, что украинцы якобы делают это по собственной воле.
Также оккупанты недавно разрушили склад с зерном во время обстрела Синельниковского района Днепропетровской области.
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