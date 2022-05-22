Страшнее энергетического кризиса. В Британии обеспокоены ростом цен на продовольствие

Последствия мирового продовольственного кризиса, который вызовет война в Украине, могут оказаться намного более серьезными, чем рост цен на энергоресурсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Федерации продуктов питания и напитков Яна Райта в комментарии Independent .

Он отметил, что Британия в данный момент не готова к тому, что в мире может наступить продовольственный кризис. При этом нарушение поставок продовольствия наблюдается уже сейчас из-за войны в Украине.

"Сейчас наблюдается растущая обеспокоенность из-за отсутствия надлежащего плана на "страшное" будущее, связанное с нарушением поставок продовольствия. Этот кризис - более серьезный, чем энергетический", - заявил Райт.

Стоит заметить, что из-за заблокированных украинских портов в Черном море 25 миллионов тонн зерна невозможно экспортировать, что не только грозит голодом для наиболее бедных стран, но и будет иметь серьезные последствия для Великобритании, которая зависит от импорта продовольствия.