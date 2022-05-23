Зеленський закликає домагатися від РФ коридору для вивозу зерна

Світ повинен домогтися від Росії розблокувати чорноморські порти України для подальшого експорту зерна. Президент України Володимир Зеленський назвав стратегічні дії, які можуть послабити продовольчу кризу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
"Вирішуючи стратегічне питання щодо розблокування наших портів, вони всі заблоковані, заблоковане Чорне море і Азовське узбережжя повністю РФ, ви повинні знати, що зерно частково щоденно розкрадається російськими військовими і привозиться кораблями до тих чи інших країн", - заявив президент.
За словами Зеленського, МЗС України щодня працює з посольствами країн, які продовжують купувати українське зерно, що було викрадено Росією. Інші ж країни повинні допомогати нам у розв'язання цього питання.
"Тому, що я вважаю так, якщо ти розумієш, звідки це зерно, як ти можеш його купувати тільки через те, що воно тобі продається задарма. Треба, щоб на рівні дипломатів інші країни нам допомагали", - додав президент.
Водночас світ повинен посприяти тому, аби Росія припинила блокування портів.
"Дуже важливо, щоб всі прийшли до предметних кроків і зробили конкретний коридор щодо експорту нашого зерна. 22 млн тонн ми повинні експортувати, тому що буде дефіцит, всюди, в Африці, в Азії, в країнах Європи. Все це робить Росія. Це друга серія після енергетичної кризи, яку вони минулого року створили у світі. Вони зараз це роблять. Треба домовлятися і робити такий коридор, проти таких гідних країн світу (Британія, Польща, Туреччина, а також ООН, - ред.) Росія не буде виступати, я в цьому впевнений. Окрім цього є залізниця", - відзначив Зеленський.
Президент додав, що просте рішення важко знайти, коли ви є сусідом Росії. Однак, вихід завжди є. Тим часом Україна продовжує відвойовувати свої землі та потребує підтримки світу у військовій сфері.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Британії стурбовані зростанням цін на продовольство. Вважають, що наслідки світової продовольчої кризи можуть виявитися набагато серйознішими, ніж зростання цін на енергоресурси.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, зі свого боку, обіцяє вжити необхідних заходів, аби допомогти Україні з експортом зерна.
Зауважимо, що через блокування чорноморських портів Росією й проблеми з інфраструктурою, в Україні застрягли майже 25 млн тонн зерна.
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