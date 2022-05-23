Зеленський закликає домагатися від РФ коридору для вивозу зерна

"Вирішуючи стратегічне питання щодо розблокування наших портів, вони всі заблоковані, заблоковане Чорне море і Азовське узбережжя повністю РФ, ви повинні знати, що зерно частково щоденно розкрадається російськими військовими і привозиться кораблями до тих чи інших країн", - заявив президент.

За словами Зеленського, МЗС України щодня працює з посольствами країн, які продовжують купувати українське зерно, що було викрадено Росією. Інші ж країни повинні допомогати нам у розв'язання цього питання.

"Тому, що я вважаю так, якщо ти розумієш, звідки це зерно, як ти можеш його купувати тільки через те, що воно тобі продається задарма. Треба, щоб на рівні дипломатів інші країни нам допомагали", - додав президент.

Водночас світ повинен посприяти тому, аби Росія припинила блокування портів.

"Дуже важливо, щоб всі прийшли до предметних кроків і зробили конкретний коридор щодо експорту нашого зерна. 22 млн тонн ми повинні експортувати, тому що буде дефіцит, всюди, в Африці, в Азії, в країнах Європи. Все це робить Росія. Це друга серія після енергетичної кризи, яку вони минулого року створили у світі. Вони зараз це роблять. Треба домовлятися і робити такий коридор, проти таких гідних країн світу (Британія, Польща, Туреччина, а також ООН, - ред.) Росія не буде виступати, я в цьому впевнений. Окрім цього є залізниця", - відзначив Зеленський.

Президент додав, що просте рішення важко знайти, коли ви є сусідом Росії. Однак, вихід завжди є. Тим часом Україна продовжує відвойовувати свої землі та потребує підтримки світу у військовій сфері.