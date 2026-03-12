Втома від Орбана та "удар по гаманцях": що зробило опозицію в Угорщині рекордно популярною

За його словами, йдеться і про розчарованих консерваторів, і про колишніх прихильників опозиції, які шукають реальну силу, здатну перемогти чинного прем'єра країни Віктора Орбана.

"Лідер партії Петер Мадяр - колишній інсайдер системи, що дозволяє йому критикувати уряд з позиції людини, яка добре знає механізми влади зсередини", - зазначив Кужель.

Він наголосив, що важливу роль для лідера "Тиси" відіграє і втома частини суспільства від майже двох десятиліть домінування Орбана в угорській політиці.

Зокрема, Орбан обіймає посаду прем'єр-міністра в Угорщині загалом близько 19 років - спочатку в 1998-2002 роках, а потім безперервно з 2010 року. Це призводить до зростання попиту на політичні зміни.

"У поєднанні з економічними труднощами, зростанням вартості життя і замороженими європейськими фондами це створило середовище, в якому готовність підтримати політичні зміни стала вищою, ніж раніше", - зазначив Кужель.

Нагадаємо, РФ таємно запустила дезінформаційну кампанію в Угорщині. Її метою є зміцнення перед виборами 12 квітня позицій прем'єра Віктора Орбана та підірвати його головного суперника Петера Мадяра.