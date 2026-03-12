Усталость от Орбана и "удар по кошелькам": что сделало оппозицию в Венгрии рекордно популярной

Рост поддержки оппозиционной "Тисы" в Венгрии связан прежде всего с тем, что партии удалось сформировать широкую коалицию недовольных избирателей.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Расто Кужель, исполнительный директор организации "Memo 98" (Словакия), которая занимается мониторингом политических процессов в ЕС.
По его словам, речь идет и о разочарованных консерваторах, и о бывших сторонниках оппозиции, которые ищут реальную силу, способную победить действующего премьера страны Виктора Орбана.
"Лидер партии Петер Мадяр - бывший инсайдер системы, что позволяет ему критиковать правительство с позиции человека, который хорошо знает механизмы власти изнутри", - отметил Кужель.
Он отметил, что важную роль для лидера "Тисы" играет и усталость части общества от почти двух десятилетий доминирования Орбана в венгерской политике.
В частности, Орбан занимает должность премьер-министра в Венгрии в целом около 19 лет - сначала в 1998-2002 годах, а затем непрерывно с 2010 года. Это приводит к росту спроса на политические изменения.
"В сочетании с экономическими трудностями, ростом стоимости жизни и замороженными европейскими фондами это создало среду, в которой готовность поддержать политические изменения стала выше, чем раньше", - отметил Кужель.
Напомним, РФ тайно запустила дезинформационную кампанию в Венгрии. Ее целью является укрепление перед выборами 12 апреля позиций премьера Виктора Орбана и подорвать его главного соперника Петера Мадяра.
Отметим, недавно Петер Мадяр обвинил премьера Виктора Орбана в том, что тот пригласил в Венгрию агентов российского ГРУ для вмешательства в парламентские выборы.
По словам Мадяра, несколько недель назад спецслужбисты уже прибыли в Будапешт - так же, как ранее действовали в Молдове. Он призвал выслать их из страны и созвать Комитет нацбезопасности.
Удастся ли на этот раз сбросить Орбана, что он делает, чтобы сохранить власть и как это влияет на Украину – читайте в материале РБК-Украина.