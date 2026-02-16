Втекла від війни й загинула в США: у Північній Кароліні застрелили 21-річну українку

У штаті Північна Кароліна 14 лютого застрелили 21-річну українку Катерину Товмаш, яка переїхала до США через повномасштабне вторгнення Росії. У вбивстві підозрюють її колишнього хлопця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції округу Мур та повідомлення брата загиблої Михайла Товмаша.
За даними слідства, близько 7:45 ранку правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину в будинку на Daphne Lane у громаді Васс (Північна Кароліна). На місці виявили тіла двох загиблих - 21-річної жінки та 28-річного чоловіка.
Як повідомили в офісі шерифа округу Мур, підозрюваним є 25-річний Калеб Гайден Фосно з Огайо. За версією слідства, він проник до будинку, після чого відкрив вогонь. Йому висунуто обвинувачення у незаконному проникненні та двох вбивствах першого ступеня.
Після нападу чоловік утік, однак згодом був затриманий правоохоронцями. Поліція заявила, що розглядає інцидент як поодинокий випадок і не вбачає загрози для місцевої громади.
Брат загиблої Михайло Товмаш розповів, що підозрюваний приїхав з Огайо та проник до будинку, де Катерина мешкала разом із молодшими членами родини. За його словами, нападник змусив дитину розбудити сестру, після чого застрелив її та 28-річного партнера, який знаходився поруч.
Молодші діти під час нападу не постраждали.
"Біженка, яка втекла від війни в Україні в пошуках безпеки у Сполучених Штатах, була вбита у своєму будинку в Північній Кароліні. Це вже другий випадок за останній рік, коли українку-біженку в цьому штаті вбиває чоловік", - написав Михайло.
У США вбили українку Катерину Товмаш (скриншот зі сторінки Михайла Товмаша в Instagram)
Катерина Товмаш була родом з Білої Церкви. У США вона прожила близько двох років - родина виїхала за кордон після початку повномасштабної війни Росії проти України.
Розслідування триває. Правоохоронці пообіцяли оприлюднити додаткову інформацію після завершення необхідних процесуальних дій.
Нагадаємо, це друге вбивство біженки із України в США за останній рік. 23-річну українку Ірину Заруцьку, яка після початку війни переїхала до США, вбили 22 серпня 2025 року на трамвайній зупинці South End у місті Шарлотт (Північна Кароліна).
За даними поліції, підозрюваного - 34-річного Декарлоса Брауна - затримали. Правоохоронці повідомляли, що раніше його щонайменше десять разів притягували до відповідальності.
На трагедію відреагував президент США Дональд Трамп. Він назвав нападника "божевільним" і заявив про необхідність жорстких дій, а також анонсував "суворі заходи" у відповідь.
Мотив злочину наразі не встановлено. За інформацією слідства, Ірина та підозрюваний не були знайомі. Повідомляється, що Браун мав психічні розлади. Йому інкримінують убивство на об’єкті масового транспорту - за цією статтею може загрожувати смертна кара.