Трамп зробив нову заяву про вбивство українки у США: Не будемо терпіти тероризм
Президент США Дональд Трамп назвав божевільним американця, який зарізав українську біженку в Шарлотті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Трампа перед Комісією з питань релігійних свобод Білого дому.
"Я висловлюю свої почуття любові та надії родині молодої жінки... яку в Шарлотті зарізав безумець", - заявив він, назвавши подію "жахливою", а вбивцю - "людиною зла".
Президент США зазначив, що бачив відеозапис нападу, наголосивши, що країна має діяти рішуче.
"Ми повинні мати можливості, щоб упоратися з цим. Якщо ми не впораємося, у нас не буде країни", - сказав Трамп, згадавши хвилю насильства у США.
Він додав, що в Мін'юсті було створено першу в історії цільову групу для боротьби з антихристиянськими упередженнями, масштаби яких, за його словами, досягли "колосальних розмірів".
"Адміністрація Трампа не терпітиме тероризму або політичного насильства, включно зі злочинами на ґрунті ненависті проти християн, євреїв або будь-кого ще. Ми цього не допустимо", - наголосив він.
Повертаючись до вбивства в Шарлотті, Трамп заявив про намір діяти жорстко і вживати "жахливих заходів".
Убивство українки
В американському місті Шарлотт (Північна Кароліна) 22 серпня було вбито 23-річну українку Ірину Заруцьку, яка емігрувала до США після початку повномасштабного російського вторгнення.
Інцидент стався на станції швидкісного трамвая East/West Boulevard у районі South End. Як видно на кадрах із камер спостереження, оприлюднених 5 вересня, чоловік підійшов до дівчини і завдав три удари ножем у шию, тоді як вона слухала музику в навушниках. Від отриманих ран Заруцька померла на місці.
У скоєнні злочину підозрюють 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого - безхатченка, якого раніше багаторазово притягували до відповідальності.
Всі деталі - в матеріалі РБК-Україна.