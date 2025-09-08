ua en ru
Трамп зробив нову заяву про вбивство українки у США: Не будемо терпіти тероризм

Вашингтон, Понеділок 08 вересня 2025 20:44
Трамп зробив нову заяву про вбивство українки у США: Не будемо терпіти тероризм Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп назвав божевільним американця, який зарізав українську біженку в Шарлотті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Трампа перед Комісією з питань релігійних свобод Білого дому.

"Я висловлюю свої почуття любові та надії родині молодої жінки... яку в Шарлотті зарізав безумець", - заявив він, назвавши подію "жахливою", а вбивцю - "людиною зла".

Президент США зазначив, що бачив відеозапис нападу, наголосивши, що країна має діяти рішуче.

"Ми повинні мати можливості, щоб упоратися з цим. Якщо ми не впораємося, у нас не буде країни", - сказав Трамп, згадавши хвилю насильства у США.

Він додав, що в Мін'юсті було створено першу в історії цільову групу для боротьби з антихристиянськими упередженнями, масштаби яких, за його словами, досягли "колосальних розмірів".

"Адміністрація Трампа не терпітиме тероризму або політичного насильства, включно зі злочинами на ґрунті ненависті проти християн, євреїв або будь-кого ще. Ми цього не допустимо", - наголосив він.

Повертаючись до вбивства в Шарлотті, Трамп заявив про намір діяти жорстко і вживати "жахливих заходів".

Убивство українки

В американському місті Шарлотт (Північна Кароліна) 22 серпня було вбито 23-річну українку Ірину Заруцьку, яка емігрувала до США після початку повномасштабного російського вторгнення.

Інцидент стався на станції швидкісного трамвая East/West Boulevard у районі South End. Як видно на кадрах із камер спостереження, оприлюднених 5 вересня, чоловік підійшов до дівчини і завдав три удари ножем у шию, тоді як вона слухала музику в навушниках. Від отриманих ран Заруцька померла на місці.

У скоєнні злочину підозрюють 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого - безхатченка, якого раніше багаторазово притягували до відповідальності.

Всі деталі - в матеріалі РБК-Україна.

