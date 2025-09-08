Трамп зробив нову заяву про вбивство українки у США: Не будемо терпіти тероризм

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Трампа перед Комісією з питань релігійних свобод Білого дому.

"Я висловлюю свої почуття любові та надії родині молодої жінки... яку в Шарлотті зарізав безумець", - заявив він, назвавши подію "жахливою", а вбивцю - "людиною зла".

Президент США зазначив, що бачив відеозапис нападу, наголосивши, що країна має діяти рішуче.

"Ми повинні мати можливості, щоб упоратися з цим. Якщо ми не впораємося, у нас не буде країни", - сказав Трамп, згадавши хвилю насильства у США.

Він додав, що в Мін'юсті було створено першу в історії цільову групу для боротьби з антихристиянськими упередженнями, масштаби яких, за його словами, досягли "колосальних розмірів".

"Адміністрація Трампа не терпітиме тероризму або політичного насильства, включно зі злочинами на ґрунті ненависті проти християн, євреїв або будь-кого ще. Ми цього не допустимо", - наголосив він.

Повертаючись до вбивства в Шарлотті, Трамп заявив про намір діяти жорстко і вживати "жахливих заходів".