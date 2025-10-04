В США в одному зі штатів ухвалили "Закон Ірини" після вбивства українки Заруцької
Губернатор штату Північна Кароліна в США Джош Стайн поставив підпис під "Законом Ірини" - документом, який названо на честь вбитої рецидивістом української біженки Ірини Заруцької.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Fox News.
"Закон Ірини" посилює перевірку злочинців перед звільненням їх під заставу. Також він забороняє внесення безготівкової застави за низку насильницьких злочинів та якщо злочинець - рецидивіст.
Окрім цього, документ обмежує повноваження магістратів та суддів у прийнятті рішень про досудове звільнення. А обвинуваченим перед тим, як вийти під заставу, доведеться проходити психічне обстеження.
"Цей закон... сповіщає судову систему про необхідність особливого розгляду людей, які можуть становити незвичайний ризик насильства, перш ніж визначати їхню заставу. Це добре, і саме тому я підписав цей закон... Ми можемо і повинні зробити більше для забезпечення безпеки людей", - сказав Штайн, який є демократом.
Він сказав, що «Закон Ірини» закликає судову владу особливо звернути увагу на те, хто може мати «незвичайний» ризик насильства, перш ніж визначати питання про заставу.
Зі свого боку, республіканці вже схвалили новий документ. Вони відзначають, що закон повинен посилити безпеку на вулицях та сподіваються, що незабаром приклад з Північної Кароліни візьмуть інші штати.
Що відомо про вбивство українки Ірини Заруцької
23-річна Ірина Заруцька, яка після війни виїхала до США, була вбита 22 серпня 2024 року на трамвайній станції South End у Шарлотті (штат Північна Кароліна). Поліція затримала її вбивцю - 32-річного Декарлоса Брауна, який до цього заарештовувався не менше 10 разів.
Президент США Дональд Трамп відреагував на вбивство українки. Він назвав божевільним американця, який зарізав дівчину. Трамп заявив про намір діяти жорстко і вживати "жахливих заходів".
При цьому мотив злочину так і не встановили. Відомо, що українка та її нападник раніше не були знайомі, а Браун мав проблеми з психікою. Зараз Брауну інкримінують убивство на об’єкті масового транспорту, і за цим звинуваченням нападнику може загрожувати смертна кара.