Сбежала от войны и погибла в США: в Северной Каролине застрелили 21-летнюю украинку

В штате Северная Каролина 14 февраля застрелили 21-летнюю украинку Екатерину Товмаш, которая переехала в США из-за полномасштабного вторжения России. В убийстве подозревают ее бывшего парня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции округа Мур и сообщение брата погибшей Михаила Товмаша.
По данным следствия, около 7:45 утра правоохранители получили сообщение о стрельбе в доме на Daphne Lane в общине Васс (Северная Каролина). На месте обнаружили тела двух погибших - 21-летней женщины и 28-летнего мужчины.
Как сообщили в офисе шерифа округа Мур, подозреваемым является 25-летний Калеб Гайден Фосно из Огайо. По версии следствия, он проник в дом, после чего открыл огонь. Ему предъявлено обвинение в незаконном проникновении и двух убийствах первой степени.
После нападения мужчина сбежал, однако впоследствии был задержан правоохранителями. Полиция заявила, что рассматривает инцидент как единичный случай и не видит угрозы для местной общины.
Брат погибшей Михаил Товмаш рассказал, что подозреваемый приехал из Огайо и проник в дом, где Екатерина жила вместе с младшими членами семьи. По его словам, нападавший заставил ребенка разбудить сестру, после чего застрелил ее и 28-летнего партнера, который находился рядом.
Младшие дети во время нападения не пострадали.
"Беженка, которая сбежала от войны в Украине в поисках безопасности в Соединенных Штатах, была убита в своем доме в Северной Каролине. Это уже второй случай за последний год, когда украинку-беженку в этом штате убивает мужчина", - написал Михаил.
В США убили украинку Екатерину Товмаш (скриншот со страницы Михаила Товмаша в Instagram)
Екатерина Товмаш была родом из Белой Церкви. В США она прожила около двух лет - семья выехала за границу после начала полномасштабной войны России против Украины.
Расследование продолжается. Правоохранители пообещали обнародовать дополнительную информацию после завершения необходимых процессуальных действий.
Напомним, это второе убийство беженки из Украины в США за последний год. 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую, которая после начала войны переехала в США, убили 22 августа 2025 года на трамвайной остановке South End в городе Шарлотт (Северная Каролина).
По данным полиции, подозреваемого - 34-летнего Декарлоса Брауна - задержали. Правоохранители сообщали, что ранее его по меньшей мере десять раз привлекали к ответственности.
На трагедию отреагировал президент США Дональд Трамп. Он назвал нападавшего "сумасшедшим" и заявил о необходимости жестких действий, а также анонсировал "суровые меры" в ответ.
Мотив преступления пока не установлен. По информации следствия, Ирина и подозреваемый не были знакомы. Сообщается, что Браун имел психические расстройства. Ему инкриминируют убийство на объекте массового транспорта - по этой статье может грозить смертная казнь.