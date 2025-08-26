ua en ru
Вт, 26 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У США вбили молоду українку, яка рятувала життя від війни: деталі трагедії

Вівторок 26 серпня 2025 17:10
UA EN RU
У США вбили молоду українку, яка рятувала життя від війни: деталі трагедії У місті Шарлотт у США вбили 23-річну українку (кадр із відео: facebook.com/WCNCtv)
Автор: Ірина Костенко

У місті Шарлотт (Північна Кароліна) жорстоко вбили 23-річну громадянку України Ірину Заруцьку, яка нещодавно переїхала до США, рятуючись від повномасштабної війни у власній країні.

Докладніше про обставини трагедії, особу підозрюваного та прощання із загиблою дівчиною, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що відомо про вбивство українки

Згідно з інформацією місцевого видання The Charlotte Observer, тіло Ірини виявили у п'ятницю на трамвайній станції South End у місті Шарлотт у США.

Тим часом правоохоронці уточнили, що 23-річну українку було знайдено мертвою 22 серпня о 21:55 за адресою Кемден-роуд, 1821.

У США вбили молоду українку, яка рятувала життя від війни: деталі трагедіїМісце злочину (кадр із відео: facebook.com/WCNCtv)

Поліцейське управління Шарлотт-Мекленбург повідомило, що на тілі дівчини виявили ножові поранення, а медики, які прибули на місце злочину, змогли лише констатувати її смерть.

Друзі загиблої розповіли, що Ірина лише нещодавно переїхала у Шарлотт, аби вберегти життя від воєнних дій в Україні.

У США вбили молоду українку, яка рятувала життя від війни: деталі трагедіїУкраїнка Ірина Заруцька (фото: facebook.com/iryna.zarutska)

Кого підозрюють у скоєнні злочину

Через деякий час після виявлення злочину місцеві ЗМІ повідомили, що поліція затримала підозрюваного у вбивстві - 34-річного Декарлоса Брауна.

У поліції уточнили, що його було госпіталізовано "з травмами, безпечними для життя" (хоча й не уточнили, як саме чоловік отримав поранення).

Очікується, що після виписки з лікарні Брауна заарештують та офіційно висунуть йому обвинувачення у вбивстві.

Водночас правоохоронці не повідомляють, чи була Заруцька знайома із підозрюваним, або що саме могло спонукати чоловіка напасти на дівчину з ножем.

Всіх, хто має будь-яку інформацію з приводу нападу, просять повідомити у відділ убивств.

Тим часом журналіст WSOC-TV Джо Бруно у своїй соцмережі Х розповів, що Декарлос Браун мав проблеми із законом раніше та був безхатьком.

За його словами, у січні 2025 року чоловіка заарештовували за "неправомірне використання системи 911". Тоді суддя Тереза Стокс дозволила йому "звільнитися з в'язниці без сплати жодної суми" - під письмове зобов'язання з'явитися (коли його викликатимуть).

У США вбили молоду українку, яка рятувала життя від війни: деталі трагедіїДекарлос Браун (фото: x.com/JoeBrunoWSOC9)

Де і коли буде прощання із загиблою

Близькі загиблої створили на платформі GoFundMe сторінку - в пам'ять про Ірину - та збирають кошти, щоб підтримати її родину.

"Іра нещодавно приїхала до Америки, рятуючись від війни і мріючи про нове життя. На жаль, її життя трагічно обірвалося. Це непоправна втрата для всієї родини", - наголошується у публікації.

Уточнюється, що будь-яка допомога - хай то пожертвування або поширення цієї сторінки - стане "величезною підтримкою для сім'ї".

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сторінці, прощання із загиблою українкою відбудеться у місті Хантерсвілл (Північна Кароліна, США) у середу, 27 серпня.

У США вбили молоду українку, яка рятувала життя від війни: деталі трагедіїПрощання з Іриною Заруцькою запланували на 27 серпня (ілюстрація: gofundme.com)

Нагадаємо, минулого року у торговому центрі в Німеччині росіянин вбив ножем двох українок.

Крім того, ми розповідали, що в готелі міста Краків у Польщі знайшли тіла двох чоловіків. Одним із загиблих виявився громадянин України, який проживав у цьому номері впродовж останніх двох років.

Читайте також, що відомо про смертельну ДТП у Словенії за участі мікроавтобуса з українцями.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: The Charlotte Observer, сторінки Iryna Zarutska та WCNC Charlotte у Facebook, сторінка Joe Bruno (@JoeBrunoWSOC9) у соцмережі Х, GoFundMe.com.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Біженка Помер Напад на українців Ніж
Новини
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: Кабмін ухвалить зміни вже сьогодні
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: Кабмін ухвалить зміни вже сьогодні
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили