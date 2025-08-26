У США вбили молоду українку, яка рятувала життя від війни: деталі трагедії

У місті Шарлотт (Північна Кароліна) жорстоко вбили 23-річну громадянку України Ірину Заруцьку, яка нещодавно переїхала до США, рятуючись від повномасштабної війни у власній країні.

Докладніше про обставини трагедії, особу підозрюваного та прощання із загиблою дівчиною, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що відомо про вбивство українки

Згідно з інформацією місцевого видання The Charlotte Observer, тіло Ірини виявили у п'ятницю на трамвайній станції South End у місті Шарлотт у США.

Тим часом правоохоронці уточнили, що 23-річну українку було знайдено мертвою 22 серпня о 21:55 за адресою Кемден-роуд, 1821.

Місце злочину (кадр із відео: facebook.com/WCNCtv)

Поліцейське управління Шарлотт-Мекленбург повідомило, що на тілі дівчини виявили ножові поранення, а медики, які прибули на місце злочину, змогли лише констатувати її смерть.

Друзі загиблої розповіли, що Ірина лише нещодавно переїхала у Шарлотт, аби вберегти життя від воєнних дій в Україні.

Українка Ірина Заруцька (фото: facebook.com/iryna.zarutska)

Кого підозрюють у скоєнні злочину

Через деякий час після виявлення злочину місцеві ЗМІ повідомили, що поліція затримала підозрюваного у вбивстві - 34-річного Декарлоса Брауна.

У поліції уточнили, що його було госпіталізовано "з травмами, безпечними для життя" (хоча й не уточнили, як саме чоловік отримав поранення).

Очікується, що після виписки з лікарні Брауна заарештують та офіційно висунуть йому обвинувачення у вбивстві.

Водночас правоохоронці не повідомляють, чи була Заруцька знайома із підозрюваним, або що саме могло спонукати чоловіка напасти на дівчину з ножем.

Всіх, хто має будь-яку інформацію з приводу нападу, просять повідомити у відділ убивств.

Тим часом журналіст WSOC-TV Джо Бруно у своїй соцмережі Х розповів, що Декарлос Браун мав проблеми із законом раніше та був безхатьком.

За його словами, у січні 2025 року чоловіка заарештовували за "неправомірне використання системи 911". Тоді суддя Тереза Стокс дозволила йому "звільнитися з в'язниці без сплати жодної суми" - під письмове зобов'язання з'явитися (коли його викликатимуть).

Декарлос Браун (фото: x.com/JoeBrunoWSOC9)

Де і коли буде прощання із загиблою

Близькі загиблої створили на платформі GoFundMe сторінку - в пам'ять про Ірину - та збирають кошти, щоб підтримати її родину.

"Іра нещодавно приїхала до Америки, рятуючись від війни і мріючи про нове життя. На жаль, її життя трагічно обірвалося. Це непоправна втрата для всієї родини", - наголошується у публікації.

Уточнюється, що будь-яка допомога - хай то пожертвування або поширення цієї сторінки - стане "величезною підтримкою для сім'ї".

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сторінці, прощання із загиблою українкою відбудеться у місті Хантерсвілл (Північна Кароліна, США) у середу, 27 серпня.

Прощання з Іриною Заруцькою запланували на 27 серпня (ілюстрація: gofundme.com)