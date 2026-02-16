Втекла від війни й загинула в США: у Північній Кароліні застрелили 21-річну українку

У штаті Північна Кароліна 14 лютого застрелили 21-річну українку Катерину Товмаш, яка переїхала до США через повномасштабне вторгнення Росії. У вбивстві підозрюють її колишнього хлопця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції округу Мур та повідомлення брата загиблої Михайла Товмаша .

Що відомо про злочин

За даними слідства, близько 7:45 ранку правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину в будинку на Daphne Lane у громаді Васс (Північна Кароліна). На місці виявили тіла двох загиблих - 21-річної жінки та 28-річного чоловіка.

Як повідомили в офісі шерифа округу Мур, підозрюваним є 25-річний Калеб Гайден Фосно з Огайо. За версією слідства, він проник до будинку, після чого відкрив вогонь. Йому висунуто обвинувачення у незаконному проникненні та двох вбивствах першого ступеня.

Після нападу чоловік утік, однак згодом був затриманий правоохоронцями. Поліція заявила, що розглядає інцидент як поодинокий випадок і не вбачає загрози для місцевої громади.

Деталі від родини

Брат загиблої Михайло Товмаш розповів, що підозрюваний приїхав з Огайо та проник до будинку, де Катерина мешкала разом із молодшими членами родини. За його словами, нападник змусив дитину розбудити сестру, після чого застрелив її та 28-річного партнера, який знаходився поруч.

Молодші діти під час нападу не постраждали.

"Біженка, яка втекла від війни в Україні в пошуках безпеки у Сполучених Штатах, була вбита у своєму будинку в Північній Кароліні. Це вже другий випадок за останній рік, коли українку-біженку в цьому штаті вбиває чоловік", - написав Михайло.



У США вбили українку Катерину Товмаш (скриншот зі сторінки Михайла Товмаша в Instagram)

Що відомо про загиблу

Катерина Товмаш була родом з Білої Церкви. У США вона прожила близько двох років - родина виїхала за кордон після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Розслідування триває. Правоохоронці пообіцяли оприлюднити додаткову інформацію після завершення необхідних процесуальних дій.