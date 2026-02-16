Втекла від війни й загинула в США: у Північній Кароліні застрелили 21-річну українку
У штаті Північна Кароліна 14 лютого застрелили 21-річну українку Катерину Товмаш, яка переїхала до США через повномасштабне вторгнення Росії. У вбивстві підозрюють її колишнього хлопця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції округу Мур та повідомлення брата загиблої Михайла Товмаша.
Що відомо про злочин
За даними слідства, близько 7:45 ранку правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину в будинку на Daphne Lane у громаді Васс (Північна Кароліна). На місці виявили тіла двох загиблих - 21-річної жінки та 28-річного чоловіка.
Як повідомили в офісі шерифа округу Мур, підозрюваним є 25-річний Калеб Гайден Фосно з Огайо. За версією слідства, він проник до будинку, після чого відкрив вогонь. Йому висунуто обвинувачення у незаконному проникненні та двох вбивствах першого ступеня.
Після нападу чоловік утік, однак згодом був затриманий правоохоронцями. Поліція заявила, що розглядає інцидент як поодинокий випадок і не вбачає загрози для місцевої громади.
Деталі від родини
Брат загиблої Михайло Товмаш розповів, що підозрюваний приїхав з Огайо та проник до будинку, де Катерина мешкала разом із молодшими членами родини. За його словами, нападник змусив дитину розбудити сестру, після чого застрелив її та 28-річного партнера, який знаходився поруч.
Молодші діти під час нападу не постраждали.
"Біженка, яка втекла від війни в Україні в пошуках безпеки у Сполучених Штатах, була вбита у своєму будинку в Північній Кароліні. Це вже другий випадок за останній рік, коли українку-біженку в цьому штаті вбиває чоловік", - написав Михайло.
Що відомо про загиблу
Катерина Товмаш була родом з Білої Церкви. У США вона прожила близько двох років - родина виїхала за кордон після початку повномасштабної війни Росії проти України.
Розслідування триває. Правоохоронці пообіцяли оприлюднити додаткову інформацію після завершення необхідних процесуальних дій.
Вбивство Ірини Заруцької
Нагадаємо, це друге вбивство біженки із України в США за останній рік. 23-річну українку Ірину Заруцьку, яка після початку війни переїхала до США, вбили 22 серпня 2025 року на трамвайній зупинці South End у місті Шарлотт (Північна Кароліна).
За даними поліції, підозрюваного - 34-річного Декарлоса Брауна - затримали. Правоохоронці повідомляли, що раніше його щонайменше десять разів притягували до відповідальності.
На трагедію відреагував президент США Дональд Трамп. Він назвав нападника "божевільним" і заявив про необхідність жорстких дій, а також анонсував "суворі заходи" у відповідь.
Мотив злочину наразі не встановлено. За інформацією слідства, Ірина та підозрюваний не були знайомі. Повідомляється, що Браун мав психічні розлади. Йому інкримінують убивство на об’єкті масового транспорту - за цією статтею може загрожувати смертна кара.