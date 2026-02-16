Сбежала от войны и погибла в США: в Северной Каролине застрелили 21-летнюю украинку
В штате Северная Каролина 14 февраля застрелили 21-летнюю украинку Екатерину Товмаш, которая переехала в США из-за полномасштабного вторжения России. В убийстве подозревают ее бывшего парня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции округа Мур и сообщение брата погибшей Михаила Товмаша.
Что известно о преступлении
По данным следствия, около 7:45 утра правоохранители получили сообщение о стрельбе в доме на Daphne Lane в общине Васс (Северная Каролина). На месте обнаружили тела двух погибших - 21-летней женщины и 28-летнего мужчины.
Как сообщили в офисе шерифа округа Мур, подозреваемым является 25-летний Калеб Гайден Фосно из Огайо. По версии следствия, он проник в дом, после чего открыл огонь. Ему предъявлено обвинение в незаконном проникновении и двух убийствах первой степени.
После нападения мужчина сбежал, однако впоследствии был задержан правоохранителями. Полиция заявила, что рассматривает инцидент как единичный случай и не видит угрозы для местной общины.
Детали от семьи
Брат погибшей Михаил Товмаш рассказал, что подозреваемый приехал из Огайо и проник в дом, где Екатерина жила вместе с младшими членами семьи. По его словам, нападавший заставил ребенка разбудить сестру, после чего застрелил ее и 28-летнего партнера, который находился рядом.
Младшие дети во время нападения не пострадали.
"Беженка, которая сбежала от войны в Украине в поисках безопасности в Соединенных Штатах, была убита в своем доме в Северной Каролине. Это уже второй случай за последний год, когда украинку-беженку в этом штате убивает мужчина", - написал Михаил.
В США убили украинку Екатерину Товмаш (скриншот со страницы Михаила Товмаша в Instagram)
Что известно о погибшей
Екатерина Товмаш была родом из Белой Церкви. В США она прожила около двух лет - семья выехала за границу после начала полномасштабной войны России против Украины.
Расследование продолжается. Правоохранители пообещали обнародовать дополнительную информацию после завершения необходимых процессуальных действий.
Убийство Ирины Заруцкой
Напомним, это второе убийство беженки из Украины в США за последний год. 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую, которая после начала войны переехала в США, убили 22 августа 2025 года на трамвайной остановке South End в городе Шарлотт (Северная Каролина).
По данным полиции, подозреваемого - 34-летнего Декарлоса Брауна - задержали. Правоохранители сообщали, что ранее его по меньшей мере десять раз привлекали к ответственности.
На трагедию отреагировал президент США Дональд Трамп. Он назвал нападавшего "сумасшедшим" и заявил о необходимости жестких действий, а также анонсировал "суровые меры" в ответ.
Мотив преступления пока не установлен. По информации следствия, Ирина и подозреваемый не были знакомы. Сообщается, что Браун имел психические расстройства. Ему инкриминируют убийство на объекте массового транспорта - по этой статье может грозить смертная казнь.