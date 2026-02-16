Сбежала от войны и погибла в США: в Северной Каролине застрелили 21-летнюю украинку

В штате Северная Каролина 14 февраля застрелили 21-летнюю украинку Екатерину Товмаш, которая переехала в США из-за полномасштабного вторжения России. В убийстве подозревают ее бывшего парня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции округа Мур и сообщение брата погибшей Михаила Товмаша .

Что известно о преступлении

По данным следствия, около 7:45 утра правоохранители получили сообщение о стрельбе в доме на Daphne Lane в общине Васс (Северная Каролина). На месте обнаружили тела двух погибших - 21-летней женщины и 28-летнего мужчины.

Как сообщили в офисе шерифа округа Мур, подозреваемым является 25-летний Калеб Гайден Фосно из Огайо. По версии следствия, он проник в дом, после чего открыл огонь. Ему предъявлено обвинение в незаконном проникновении и двух убийствах первой степени.

После нападения мужчина сбежал, однако впоследствии был задержан правоохранителями. Полиция заявила, что рассматривает инцидент как единичный случай и не видит угрозы для местной общины.

Детали от семьи

Брат погибшей Михаил Товмаш рассказал, что подозреваемый приехал из Огайо и проник в дом, где Екатерина жила вместе с младшими членами семьи. По его словам, нападавший заставил ребенка разбудить сестру, после чего застрелил ее и 28-летнего партнера, который находился рядом.

Младшие дети во время нападения не пострадали.

"Беженка, которая сбежала от войны в Украине в поисках безопасности в Соединенных Штатах, была убита в своем доме в Северной Каролине. Это уже второй случай за последний год, когда украинку-беженку в этом штате убивает мужчина", - написал Михаил.



В США убили украинку Екатерину Товмаш (скриншот со страницы Михаила Товмаша в Instagram)

Что известно о погибшей

Екатерина Товмаш была родом из Белой Церкви. В США она прожила около двух лет - семья выехала за границу после начала полномасштабной войны России против Украины.

Расследование продолжается. Правоохранители пообещали обнародовать дополнительную информацию после завершения необходимых процессуальных действий.