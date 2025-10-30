Вся окупована Луганщина залишилась без світла після "аварії" на ТЕС (відео)

Обстріл України 30 жовтня

Сьогодні вночі та зранку Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Вибухи лунали у Запоріжжі, Дніпропетровщині, Вінниччині та у західних областях. Під ударом перебували енергетичні об’єкти.

Внаслідок комбінованої атаки знеструмлені сотні населених пунктів у кількох областях. Це вже третя атака по енергооб’єктах за жовтень, і вона спричинила значні пошкодження та перебої з електропостачанням.

Так, на Вінничині знеструмлені понад 400 населених пунктів, на Дніпропетровщині - 125, у Запорізькій області - 148.

За даними ДТЕК, ворог атакував теплоелектростанції у різних регіонах, серйозно пошкоджено обладнання ТЕС, триває робота з усунення наслідків.

Все що відомо про наслідки чергового масованого удару росіян, - читайте у матеріалі РБК-Україна.