Вся окупована Луганщина залишилась без світла після "аварії" на ТЕС (відео)

Сьогодні, 30 жовтня, у всіх населених пунктах окупованої Луганської області зникло світло. Мережею поширили відео задимлення в районі Луганської ТЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Astra.
За даними російських ЗМІ та Telegram-каналі, так звана місцева "влада" заявляє, що причиною "стала аварія на енергомережах".
Тим часом жителі окупованого Щастя повідомляють про "надзвичайну подію на місцевій ТЕС" (теплоелектростанція - ред.). Мовляв, "аварія спричинила зупинку котельних та насосних станцій".
Так званий глава "ЛНР" Леонід Пасічник зібрав екстрене засідання.
Очевидці публікують у мережі відео, на яких видно, як поруч із теплоелектростанцією піднімається густий дим.
Чи була аварія наслідком можливої атаки - наразі невідомо.
Теплоелектростанція у місті Щастя Луганської області була однією з ключових енергетичних потужностей сходу України.
До початку повномасштабної війни вона забезпечувала електроенергією значну частину Луганської області, зокрема обласний центр.
Після окупації міста у 2022 році ТЕС перейшла під контроль російських військ та підпорядковується окупаційній адміністрації. Через бойові дії станція неодноразово зазнавала пошкоджень.
Сьогодні вночі та зранку Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Вибухи лунали у Запоріжжі, Дніпропетровщині, Вінниччині та у західних областях. Під ударом перебували енергетичні об’єкти.
Внаслідок комбінованої атаки знеструмлені сотні населених пунктів у кількох областях. Це вже третя атака по енергооб’єктах за жовтень, і вона спричинила значні пошкодження та перебої з електропостачанням.
Так, на Вінничині знеструмлені понад 400 населених пунктів, на Дніпропетровщині - 125, у Запорізькій області - 148.
За даними ДТЕК, ворог атакував теплоелектростанції у різних регіонах, серйозно пошкоджено обладнання ТЕС, триває робота з усунення наслідків.
