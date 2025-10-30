Вся оккупированная Луганщина осталась без света после "аварии" на ТЭС (видео)

По данным российских СМИ и Telegram-канале, так называемая местная "власть" заявляет, что причиной "стала авария на энергосетях".

Между тем жители оккупированного Счастья сообщают о "чрезвычайном происшествии на местной ТЭС" (теплоэлектростанция - ред.). Мол, "авария вызвала остановку котельных и насосных станций".

Так называемый глава "ЛНР" Леонид Пасечник собрал экстренное заседание.

Очевидцы публикуют в сети видео, на которых видно, как рядом с теплоэлектростанцией поднимается густой дым.

Была ли авария следствием возможной атаки - пока неизвестно.

Что известно о ТЭС в Счастье

Теплоэлектростанция в городе Счастье Луганской области была одной из ключевых энергетических мощностей востока Украины.

До начала полномасштабной войны она обеспечивала электроэнергией значительную часть Луганской области, в частности областной центр.

После оккупации города в 2022 году ТЭС перешла под контроль российских войск и подчиняется оккупационной администрации. Из-за боевых действий станция неоднократно подвергалась повреждениям