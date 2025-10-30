ua en ru
Третій удар за місяць: Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК

Четвер 30 жовтня 2025 09:47
Третій удар за місяць: Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК Фото ілюстративне: Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК (dtek com)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 30 жовтня Росія вчергове атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України. Це вже третій масований удар по ТЕС протягом місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Як проінформували у компанії, унаслідок обстрілів серйозно пошкоджено обладнання кількох ТЕС. У ДТЕК додали, що енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням роботи станцій.

"Це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень", - йдеться у повідомленні.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення російські війська атакували енергетичні об’єкти компанії понад 210 разів.

Третій удар за місяць: Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК

Обстріл України

З ночі Росія масовано атакує територію України дронами та ракетами. Серія потужних вибухів пролунала у західних регіонах країни - на Івано-Франківщині, Львівщині, Тернопільщині, Вінниччині, Хмельниччині та в інших областях.

Напружена ситуація склалася в місті Бурштин Івано-Франківської області, де розташована теплоелектростанція. Вибухи там лунали безперервно майже три години.

У Ладижині на Вінниччині, де також знаходиться ТЕС, після ударів зникло теплопостачання та водопостачання.

За інформацією ОВА, регіон зазнав однієї з найпотужніших атак. Внаслідок прильотів пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру, зруйновано житлові будинки і транспорт. Постраждали щонайменше п’ятеро людей.

У Запоріжжі на тлі російської атаки зафіксовано близько 30 прильотів та понад десяток поранених, серед них - діти.

В Україні після чергового масового удару російської армії було запроваджено погодинні графіки відключення світла.

У яких регіонах та як сьогодні будуть вимикати світло - читайте у матеріалі РБК-Україна.

