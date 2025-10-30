Вся окупована Луганщина залишилась без світла після "аварії" на ТЕС (відео)

Сьогодні, 30 жовтня, у всіх населених пунктах окупованої Луганської області зникло світло. Мережею поширили відео задимлення в районі Луганської ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Astra.

Після окупації міста у 2022 році ТЕС перейшла під контроль російських військ та підпорядковується окупаційній адміністрації. Через бойові дії станція неодноразово зазнавала пошкоджень.

До початку повномасштабної війни вона забезпечувала електроенергією значну частину Луганської області, зокрема обласний центр.

Теплоелектростанція у місті Щастя Луганської області була однією з ключових енергетичних потужностей сходу України.

Чи була аварія наслідком можливої атаки - наразі невідомо.

Очевидці публікують у мережі відео, на яких видно, як поруч із теплоелектростанцією піднімається густий дим.

Тим часом жителі окупованого Щастя повідомляють про "надзвичайну подію на місцевій ТЕС" (теплоелектростанція - ред.). Мовляв, "аварія спричинила зупинку котельних та насосних станцій".

За даними російських ЗМІ та Telegram-каналі, так звана місцева "влада" заявляє, що причиною "стала аварія на енергомережах".

Обстріл України 30 жовтня

Сьогодні вночі та зранку Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Вибухи лунали у Запоріжжі, Дніпропетровщині, Вінниччині та у західних областях. Під ударом перебували енергетичні об’єкти.

Внаслідок комбінованої атаки знеструмлені сотні населених пунктів у кількох областях. Це вже третя атака по енергооб’єктах за жовтень, і вона спричинила значні пошкодження та перебої з електропостачанням.

Так, на Вінничині знеструмлені понад 400 населених пунктів, на Дніпропетровщині - 125, у Запорізькій області - 148.

За даними ДТЕК, ворог атакував теплоелектростанції у різних регіонах, серйозно пошкоджено обладнання ТЕС, триває робота з усунення наслідків.

