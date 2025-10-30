ua en ru
Вся оккупированная Луганщина осталась без света после "аварии" на ТЭС (видео)

Четверг 30 октября 2025 15:22
UA EN RU
Вся оккупированная Луганщина осталась без света после "аварии" на ТЭС (видео) Фото: вся оккупированная Луганщина осталась без света после "аварии" на ТЭС (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 30 октября, во всех населенных пунктах оккупированной Луганской области пропал свет. По сети распространили видео задымления в районе Луганской ТЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Astra.

По данным российских СМИ и Telegram-канале, так называемая местная "власть" заявляет, что причиной "стала авария на энергосетях".

Между тем жители оккупированного Счастья сообщают о "чрезвычайном происшествии на местной ТЭС" (теплоэлектростанция - ред.). Мол, "авария вызвала остановку котельных и насосных станций".

Так называемый глава "ЛНР" Леонид Пасечник собрал экстренное заседание.

Очевидцы публикуют в сети видео, на которых видно, как рядом с теплоэлектростанцией поднимается густой дым.

Была ли авария следствием возможной атаки - пока неизвестно.

Что известно о ТЭС в Счастье

Теплоэлектростанция в городе Счастье Луганской области была одной из ключевых энергетических мощностей востока Украины.

До начала полномасштабной войны она обеспечивала электроэнергией значительную часть Луганской области, в частности областной центр.

После оккупации города в 2022 году ТЭС перешла под контроль российских войск и подчиняется оккупационной администрации. Из-за боевых действий станция неоднократно подвергалась повреждениям

Обстрел Украины 30 октября

Сегодня ночью и утром Россия осуществила очередную массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. Взрывы раздавались в Запорожье, Днепропетровской, Винницкой и в западных областях. Под ударом находились энергетические объекты.

В результате комбинированной атаки обесточены сотни населенных пунктов в нескольких областях. Это уже третья атака по энергообъектам за октябрь, и она вызвала значительные повреждения и перебои с электроснабжением.

Так, в Винницкой области обесточены более 400 населенных пунктов, в Днепропетровской области - 125, в Запорожской области - 148.

По данным ДТЭК, враг атаковал теплоэлектростанции в разных регионах, серьезно повреждено оборудование ТЭС, продолжается работа по устранению последствий.

Все что известно о последствиях очередного массированного удара россиян, - читайте в материале РБК-Украина.

