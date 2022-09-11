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ВСУ зашли в Казачью Лопань

Фото: ВСУ зашли в Казачью Лопань (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные вошли в Казачью Лопань Харьковской области. Перед этим оккупанты поспешно эвакуировались из поселка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Дергачевского городского головы Вячеслава Задоренко.

Как отметил Задоренко, Казачья Лопань уже находится под контролем ВСУ.

Добавим, что перед этим оккупанты начали поспешно эвакуироваться вместе с населением, после чего украинцы установили в поселке флаг Украины.

Фото: расположение Казачьей Лопани (гугл карта)

Стоит отметить, что поселок городского типа Казачья Лопань расположен всего более чем в 2 километрах от границы с Россией.

Фото: Казачья Лопань (deepstatemap)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные ушли с территории приграничной Золочевской общины Харьковской области.

Тем временем наши воины освободили уже около 40 населенных пунктов в регионе.

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