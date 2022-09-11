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ЗСУ зайшли в Козачу Лопань

Фото: ЗСУ зайшли в Козачу Лопань (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові увійшли до Козачої Лопані Харківської області. Перед цим окупанти поспішно евакуювалися з селища.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Дергачівського міського голови Вячеслава Задоренка.

Як відзначив Задоренко, Козача Лопань вже перебуває під контролем ЗСУ.

Додамо, що перед цим окупанти почали поспішно евакуюватися разом з населенням, після чого українці встановили у селищі прапор України.

Фото: розташування Козачої Лопані (гугл карта)

Варто відзначити, що селище міського типу Козача Лопань розташоване лише більше ніж за 2 кілометри від кордону з Росією.

Фото: Козача Лопань (deepstatemap)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові пішли з території прикордонної Золочівської громади Харківської області.

Тим часом наші воїни звільнили вже близько 40 населених пунктів в регіоні.

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