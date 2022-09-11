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В Харьковской области освободили уже 40 населенных пунктов, - Синегубов

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Харьковская область, Воскресенье 11 сентября 2022 14:13
В Харьковской области освободили уже 40 населенных пунктов, - Синегубов Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные освободили уже около 40 населенных пунктов в Харьковской области.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию "Думка".

"У нас освобождена значительная часть наших территорий Чугуевского района, Купянского и Балаклейского районов. Наши подразделения зашли в Купянск, идет освобождение населенных пунктов Изюмского района. Эти населенные пункты определяются уже десятками. На сегодняшний день мы можем говорить примерно о 40, но на самом деле их гораздо больше", - заявил он, добавив, что точное количество деоккупированных поселков называть нельзя, учитывая продолжающуюся интересы военной операции наших Вооруженных сил.

Синегубов добавил, что в целом на севере, северо-восточном направлении ВСУ держат свои позиции.

"Их постоянно пытается атаковать враг, пытается прорвать, атакует по всем видам вооружения. Это и ракетные удары, и реактивные системы залпового огня, и ствольная артиллерия, это авиаудары по нашим позициям", - сообщил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободили более 30 населенных пунктов в Харьковской области.

Какие населенные пункты уже освободили ВСУ на востоке - читайте в материале РБК-Украина.

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