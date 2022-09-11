В Казачьей Лопани установили флаг Украины
Российские военные эвакуируются вместе с населением из Казачьей Лопани Харьковской области. В поселке горожане установили флаг Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Дергачевского городского совета.
Фото: украинский флаг установили в Казачьей Лопани (facebook.com/dermiskrada)
Перед этим Дергачевский городской голова Вячеслав Задоренко сообщал о том, что российские военные начали эвакуацию из поселка.
"По нашей информации, из Казачьей Лопани рашисти бегут на Белгород, ходят по домам и эвакуируют местное население. Ждем официальную информацию от Генштаба", - отмечает Задоренко.
Фото: расположение Казачьей Лопани (гугл карта)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что ВСУ освободили Чкаловское Харьковской области и установили в поселке флаг Украины.
Контрнаступление продолжается. С начала сентября наши воины деоккупировали уже почти 2000 километров территории.
Также вчера вечером стало известно, что ВСУ в Харьковской области освободили села Артемовка и Василенково.
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