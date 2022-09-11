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В Казачьей Лопани установили флаг Украины

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Воскресенье 11 сентября 2022 12:09
В Казачьей Лопани установили флаг Украины Фото: в Казачьей Лопане установили флаг Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные эвакуируются вместе с населением из Казачьей Лопани Харьковской области. В поселке горожане установили флаг Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Дергачевского городского совета.

В Казачьей Лопани установили флаг Украины

Фото: украинский флаг установили в Казачьей Лопани (facebook.com/dermiskrada)

Перед этим Дергачевский городской голова Вячеслав Задоренко сообщал о том, что российские военные начали эвакуацию из поселка.

"По нашей информации, из Казачьей Лопани рашисти бегут на Белгород, ходят по домам и эвакуируют местное население. Ждем официальную информацию от Генштаба", - отмечает Задоренко.

В Казачьей Лопани установили флаг Украины

Фото: расположение Казачьей Лопани (гугл карта)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ВСУ освободили Чкаловское Харьковской области и установили в поселке флаг Украины.

Контрнаступление продолжается. С начала сентября наши воины деоккупировали уже почти 2000 километров территории.

Также вчера вечером стало известно, что ВСУ в Харьковской области освободили села Артемовка и Василенково.

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