ВСУ выполнили большинство планов на время военного положения, - Полторак

Фото: Курт Волкер и Степан Полторак (mil.gov.ua)

До 26 декабря спланировано выполнить все мероприятия

По состоянию на 18 декабря большая часть запланированных мероприятий на время действия правового режима военного положения в определенных областях Украины выполнена. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время встречи со Спецпредставителем Государственного департамента США Куртом Волкером, передает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Минобороны.

Как отмечается, стороны обсудили вопросы региональной безопасности и ситуацию в Азовском и Черном морях, а также динамику милитаризации Россией оккупированных территорий Донбасса и АР Крым.

Полторак также проинформировал о мероприятиях, которые проводятся Вооруженными силами и всеми государственными органами Украины на выполнение закона “О введении военного положения в Украине”.

"В частности, сообщил, что по состоянию на 18 декабря большая часть запланированных мероприятий во время действия правового режима военного положения в определенных областях Украины выполнена. До 26 декабря спланировано выполнить все мероприятия, что эффективно повлияет на боеготовность и способности ВС Украины", - говорится в сообщении.

Министр обороны Украины также выразил надежду относительно дальнейшей поддержки со стороны США в освобождении украинских военнослужащих, которые незаконно удерживаются в российской тюрьме, а также борьбе за территориальную целостность Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, военное положение будет действовать до 26 декабря 2018 года. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что военное положение в Украине продолжат, если Россия проведет наземную агрессию в отношении Украины.

Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер сегодня, 18 декабря, находится с визитом в Украине. В частности, он заявил, что США признают, что Россия совершила незаконную претензию на морскую территорию в Азовском море.