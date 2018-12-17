Военное положение в Украине создает риски для прав и свобод общества, - АI

Фото: Amnesty International (amnesty.org)

Механизм реализации военного положения не был должным образом разъяснен, говорится в докладе

Военное положение в Украине, которое введено в десяти областях, из-за нечеткости прописанных норм создает риски для прав и свобод украинского общества. Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International, передает РБК-Украина.

В докладе отмечается, что "безнаказанность остается одной из основных проблем, которую украинская власть продолжает игнорировать". Нападения на активистов и представителей национальных меньшинств до сих пор в большинстве случаев не расследованы. Также в докоаде отмечается бездействие правоохранительных органов.

Кроме того, организация обеспокоена дискриминационными заявлениями местных властей. В частности, "многочисленные политики и представители городских администраций публично распространяют дискриминационные высказывания, которые создают атмосферу нетерпимости и агрессии в обществе".

В Amnesty International считают, что военное положение в Украине из-за нечеткости прописанных норм создает серьезные риски для прав и свобод украинского общества.

"Механизм реализации военного положения не был должным образом разъяснен. Государство не предоставило подробное объяснение, почему необходимо ограничить определенные права из-за ситуации в Черном море, и как эти изменения повлияют местные общины. Для тех, кто живет в областях, где действует военное положение, конкретные ограничения до сих пор не полностью понятны обычным людям. Соответственно, это может вызвать опасения у тех, кто хочет использовать свое право на свободу мирных собраний и свободу выражения", - сообщили в организации.

В докладе подчеркнули, что среди вызовов прав человека в Украине остаются и давление на СМИ, а также регулярные попытки власти наложить ограничения на деятельность общественных организаций.

Отмечается, что до сих пор чрезвычайно сложной остается ситуация с соблюдением прав человека на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Также на территории аннексированного Россией Крыма наблюдается постоянное ухудшение ситуации.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко, комментируя введение военного положенияв Украине заявил, что оно никак не повлияет на жизнь обычных украинцев.