Аваков: Украина готова к наземной агрессии РФ

Фото: Арсен Аваков (facebook.com/mvs.gov.ua)

По словам министра, это будет сложный вызов для Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что военное положение в Украине продлят, если Россия осуществит наземную агрессию в отношении Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины в Facebook.

Аваков отметил, что сейчас Украина находится в ожидании, будут ли продолжаться агрессивные действия со стороны России.

"Для нас очень важно быть готовыми к любым агрессивным действиям, которые могут быть со стороны противника. Если противник предпримет наземную агрессию по отношению к Украине, военное положение будет продлено, мы будем мобилизовать все силы. Для Украины это будет очень сложный вызов, но для путинской России это будет катастрофа. Мы готовы к таким вызовам в полном объеме", - отметил Аваков.

В то же время, Аваков выразил надежду, что наземной агрессии против Украины со стороны России не произойдет.

"Я очень надеюсь, что этого не произойдет, военное положение завершится до нового года и усилиями дипломатов мы вернем оккупированные территории", - добавил Аваков.

Как писало РБК-Украина ранее, военное положение будет действовать до 26 декабря 2018 года. Во время введения военного положения в Украине было усилено патрулирование правоохранителями в десяти областях и усилена охрана государственной границы.

В то же время, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что РФ не будет воевать с Украиной.